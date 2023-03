¿Tú también tienes a ese amigo que, sin venir a cuento, envía todas las fotos en WhatsApp con visualización única? Tiene la parte positiva de que una vez vista se elimina y deja de ocupar espacio en el móvil, pero la negativa de que no puedes volver a verla.

La aplicación de mensajería ha dado un paso más bloqueando las capturas de pantalla de estos archivos para garantizar una mayor privacidad. Además no permite abrirlos en WhatsApp Web y solo puedes visualizarlos en tu teléfono móvil. Así que esa opción que teníamos antes se ha perdido.

WhatsApp Plus sí permite volver a ver estos archivos y sacarles captura de pantalla

El espíritu de esta medida es más que comprensible, pero también puede dejarnos sin guardar fotos en las que salimos o memes muy graciosos que no deberían habernos enviado con visualización única. Si es un buen amigo y le pedimos que vuelva a enviar ese vídeo tan divertido seguramente lo hará, pero mejor no darle la lata.

La solución es WhatsApp Plus Esta aplicación solo está disponible en Android a través de Google Play, así que si tienes un iPhone no puedes instalarlo. Se trata de una versión no oficial de la red de mensajería de Meta que guarda las fotos y los vídeos de visualización única para que puedas verlos siempre que quieras.

¡Cuidado! No es oro todo lo que reluce

Toda ventaja tiene sus contras y WhatsApp Plus no es menos. Para empezar, si quieres instalarlo tienes que eliminar WhatsApp de tu móvil, con lo que perderás todas tus conversaciones. Además es una aplicación que no cuenta con el soporte oficial de Meta y las malas lenguas aseguran que tu dispositivo podría ser infectado con un malware. Nosotros recomendamos seguir con la versión oficial y aceptar la decisión de quienes solo quieren que veamos una vez las imágenes.