Seguro que alguna vez has querido pasar fotos y vídeos de tu móvil a tu ordenador y no tenías el cable a mano. No te preocupes: esto deja de ser un problema con la herramienta que ofrece Android.

Se trata de AirDroid, una aplicación gratuita que sirve para transferir archivos entre dispositivos sin necesidad de conectarlos. Para completar el proceso solo tienes que seguir los sencillos pasos que te detallamos a continuación. Funciona tanto en Windows como en Mac y en cualquier otro sistema operativo. Pasos a seguir: Descarga la aplicación AirDroid en tu móvil Android Crea una cuenta (o inicia sesión en caso de que ya la tengas) En el menú de la App pulsa en 'AirDroid Web' En tu ordenador, dirígete a la página web de AirDroid en este enlace Inicia sesión en la web con la misma cuenta que hayas creado Una vez dentro, selecciona la carpeta del tipo de archivos que quieras descargar: fotos, vídeos, audios... Elige qué archivos quieres transferir a tu ordenador y estos se descargarán inmediatamente ¿Cuántos archivos puedes descargar? AirDroid te ofrece una versión gratuita y una de pago. Si optas por la primera puedes enviar 200 megas de contenido por cada 28 días. Si te decantas por la opción Premium, las descargas serán ilimitadas. Tipos de archivos que puedes descargar Esta herramienta te permite transferir prácticamente todos los datos que tengas almacenados en tu móvil Android. Te comentamos algunos ejemplos: Fotos

Vídeos

Mensajes

Música

Contactos

Tonos de llamada

Registro de llamadas Cuidado con el timo de la doble llamada AirDroid en el escritorio Además de la opción que te hemos comentado, hay una aplicación de AirDroid que puedes instalar en tu PC para acceder directamente desde el escritorio. Este formato, entre otras funciones, te permite enviar archivos de tu móvil a otros móviles u ordenadores. También puedes enviar mensajes de WhatsApp desde la misma aplicación. Descubre más con este tutorial