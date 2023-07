Prácticamente todos usamos WhatsApp con asiduidad y estamos satisfechos con la aplicación, pero hay un punto débil que desencanta a muchos usuarios: la falta de privacidad. Aunque podemos desactivar la confirmación de lectura y la hora de nuestra última conexión, esta plataforma de mensajería muestra a nuestros contactos otros aspectos como si estamos en línea e incluso si estamos escribiendo.

Para esto último, aunque no lo creas, hay solución. No podemos desactivar esta función pero sí recurrir a un truco para que no aparezca el texto de "escribiendo...". De hecho no solo hay uno, sino que son dos las opciones para enviar un mensaje de WhatsApp sin que nuestro interlocutor se dé cuenta de que estamos tecleando.

Activar el modo avión

El truco más sencillo es escribir sin tener conexión a Internet. El mensaje no se enviará hasta que no estemos en línea, pero podrás tenerlo escrito sin que WhatsApp haya avisado de ello a nadie y a continuación conectarte y mandarlo. Activar el modo avión es la forma más fácil de hacer esto.

Responder desde las notificaciones

La otra opción es contestar desde el apartado de notificaciones de tu móvil. Al recibir un mensaje, pulsando en el aviso aparece la posibilidad de responder directamente sin entrar en la aplicación. Si tecleas de esta forma no saldrá que estás escribiendo.