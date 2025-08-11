Así puedes leer el contenido de los mensajes eliminados de WhatsApp

A todos nos ha pasado. Recibir un mensaje por WhatsApp y que lo eliminen al instante. Pues bien, aunque pensemos que hay ninguna forma de recuperar o leer el contenido del mismo, lo cierto es que existen aplicaciones que pueden recuperar estos mensajes.

La más destaca de estas apps es WAMR, que es capaz de descubrir lo que hay detrás de un mensaje eliminado no solo de WhatsApp, también Facebook o Telegram utilizando una debilidad del sistema operativo de estas plataformas.

Y es que WAMR es capaz de registrar la información de las notificaciones del usuario y crear una copia de las notificaciones con toda la información a la que tiene acceso. Hablamos, además del texto, de todo tipo de archivos como imágenes, vídeos, notas de voz, gifs o stickers.

Esta app está disponible para Play Store desde hace años y acumula más de cincuenta millones de descargas. Y eso a pesar de que presenta algunas limitaciones ya que, al estar encriptados, no puede acceder directamente al mensaje.

Limitaciones y peligros

En este sentido, si el mensaje ha sido eliminado antes de que se haya descargado por completo, no será posible conocer el contenido del mismo, o si has desactivado las notificaciones de un chat no será capaz de acceder a esos mensajes porque no se habrán producido en forma de notificación.

Muchos de los mensajes eliminados en el WhatsApp se pueden recuperar. / Pixabay

Por contra, si alguien nos envía un mensaje por WhatsApp y lo elimina de la conversación, WAMR es capaz de notificar este suceso y da acceso al mensaje eliminado sin que la otra persona sea consciente de ello.

WAMR puede resultar muy útil como hemos podido comprobar aunque el International Institute of Cyber Security la califica de riesgo porque para utilizarla se deben aceptar gran cantidad de permisos.