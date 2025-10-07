OpenAI convierte a ChatGPT en una plataforma que integra apps como Spotify o Canva

OpenAI sigue dando pasos para consolidar su producto estrella, ChatGPT. El gigante tecnológico estadounidense ha lanzado este lunes una serie de nuevas integraciones que permiten a los usuarios controlar otras aplicaciones como Spotify o Canva directamente desde el popular chatbot de inteligencia artificial.

En la jornada para desarrolladores celebrada por la empresa en San Francisco, su cofundador y director ejecutivo Sam Altman anunció una ambiciosa novedad con la que pretende convertir a ChatGPT, que ya acumula más de 800 millones de usuarios semanales, en un servicio indispensable para la nueva iteración de internet, marcada por la IA generativa.

"Lo que verán en los próximos seis meses es una evolución de ChatGPT, que pasará de ser una aplicación realmente útil a algo que se parecerá un poco más a un sistema operativo. Desde allí se podrá acceder a diferentes servicios y a software, tanto al que ya existe (...) como a nuevo software creado de forma nativa sobre ChatGPT", explicó ayer Nick Turley, director de ChatGPT.

A la práctica, los usuarios podrán chatear o conversar con ChatGPT y etiquetar o mencionar a esas otras apps para que realicen una serie de tareas sin necesidad de salir del chatbot. Por ejemplo, podrán pedirle a Spotify que reproduzca el nuevo álbum de un artista, que elabore una lista de reproducción de tu gusto o que te recomiende un pódcast basándose en el historial de conversación.

ChatGPT también se integrará a otros servicios como la plataforma de diseño gráfico Canva, a la que se le podrá pedir todo tipo de propuestas, como un póster o una publicación para Instagram o el editor de gráficos Figma, que podrá crear diagramas y otras visualizaciones basados en los archivos que tienes en tu ordenador.

Más apps

OpenAI quiere que ChatGPT sea una puerta al mundo digital. Por eso, también ha integrado el marketplace inmobiliario Zillow, con el que el usuario podrá buscar un piso que se ajuste a su salario desde el chatbot; las agencias de viajes en línea Expedia y Booking.com, con los que se podrán encontrar los mejores vuelos y hoteles a través de peticiones concretas como "un viaje a Roma en diciembre por menos de 800 euros"; o la plataforma de educación virtual Coursera, a la que se le podrá pedir que te enseñe sobre un tema concreto.

La start-up más valiosa del mundo ha confirmado que ChatGPT integrará próximamente otras apps como Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor y AllTrails. Por ahora, esta novedad no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea.

Para el influyente periodista tecnológico Casey Newton, la estrategia de OpenAI es similar a la que Facebook adoptó en 2017, que terminó por fracasar a causa del escándalo de Cambridge Analytica. Aunque la firma promete un enfoque más riguroso en materia de protección de datos, el experto considera que, dado que ChatGPT almacena conversaciones privadas de los usuarios, la probabilidad de que haya filtraciones de privacidad "podría resultar desastrosa tanto para los usuarios como para la empresa".

Suscríbete para seguir leyendo