El luchador de la MMA Alexander Volkov se une a 'Ludus: Merge Arena' antes de su combate en UFC 321

Top App Games acaba de anunciar una colaboración especial entre ‘Ludus: Merge Arena’ y la leyenda de las artes marciales mixtas Alexander Volkov. La noticia llega pocos días antes de que el luchador entre en el octógono de la UFC 321 el próximo 25 de octubre y estará disponible en el juego a partir del 22 de octubre.

Volkov por tiempo limitado

Como parte del evento, Volkov aparecerá en ‘Ludus’ como una carta de héroe jugable por tiempo limitado, diseñada con la participación del propio atleta. El personaje incluye un marco ígneo, una corona brillante y un potente buff astral activo durante 100 días, que incrementa significativamente su rendimiento en el campo de batalla.

La versión digital del atleta incorpora una habilidad táctica exclusiva que refleja su estilo de combate en el octógono con una combinación de golpes de gran potencia con su característica resistencia. Este diseño lo convierte en uno de los luchadores más formidables del juego. La campaña comenzará el 22 de octubre a las 08:00 (CEST) y se extenderá hasta el 28 de octubre a las 00:00 (CET).

MMA / .

Volkov en UFC 321

Esta colaboración coincide con la próxima pelea de Volkov en UFC 321, donde volverá a subirse al octágono en Abu Dabi. Mientras sus seguidores disfrutan de su combate en directo, también podrán jugar como él en Ludus, convirtiendo octubre en un mes doblemente especial. “Ver mi versión digital en Ludus: Merge Arena es muy emocionante”, asegura el propio Volkov. “Los desarrolladores han hecho un trabajo increíble.”

El luchador asegura que su “personaje realmente se siente como yo, desde la forma en que me muevo hasta mi estrategia. No puedo esperar a que los jugadores entren y comiencen a pelear”, asegura. Con este tipo de acciones ‘Ludus Merge Arena’ continúa creciendo, ampliando la base de jugadores y aumentando su visibilidad, algo que lo ha convertido en todo un éxito para móviles.