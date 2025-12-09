La Unión Europea abre una investigación contra Google por usar contenidos online para entrenar a su inteligencia artificial

¿Está Google abusando de su poder para utilizar ilegalmente contenidos de Youtube y de los medios de comunicación para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial? La Comisión Europea lo sospecha y por eso ha abierto este martes una investigación formal contra el gigante tecnológico estadounidense.

En los últimos meses, Google ha activado dos funciones ('AI Overviews' y 'AI Mode') que permiten a sus usuarios interactuar con el buscador como si fuese un asistente conversacional como ChatGPT y acceder a resúmenes de la información que han buscado para así no tener que navegar por distintas páginas web. Ese cambio, trascendental para el futuro Internet, es posible gracias a Gemini, su gran modelo de lenguaje

Bruselas quiere evaluar si Google ha infringido las normas de competencia al utilizar contenido de los medios de comunicación y de creadores de contenido en Youtube para generar esos resúmenes algorítmicos y hacerlo sin permiso, sin compensación económica y sin ofrecer la posibilidad de rechazar esa presunta explotación ilegal de sus obras.

"Estamos investigando si Google ha impuesto condiciones injustas a los editores y creadores de contenidos, al tiempo que ha puesto en desventaja a los desarrolladores de modelos de IA rivales, infringiendo las normas de competencia de la Unión Europea", ha señalado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la CE.

Abuso de poder

La investigación examinará si la compañía propiedad de la matriz Alphabet distorsiona la libre competencia al imponer "términos y condiciones injustos" a los creadores de contenido en línea o al otorgarse a sí mismo un acceso privilegiado. En ambos casos, esas prácticas pondrían a los desarrolladores de modelos de IA rivales en una situación de desventaja, con lo que se trataría de un abuso de poder por parte de Google, según ha informado la CE en un comunicado.

Alphabet también es propietaria de Youtube. Así, según sospecha Bruselas, Google podría haber utilizado los vídeos subidos a la plataforma para entrenar sus modelos de IA generativa, algo que, según sus políticas, queda prohibido para empresas de IA rivales.

"Una sociedad libre y democrática depende de la diversidad de los medios de comunicación, del libre acceso a la información y de un panorama creativo dinámico. Estos valores son fundamentales para nuestra identidad como europeos. La IA está aportando una innovación notable y muchos beneficios a las personas y las empresas de toda Europa, pero este progreso no puede producirse a expensas de los principios fundamentales de nuestras sociedades", ha añadido Ribera.

Google ha denunciado la investigación abierta por Bruselas. "Esta denuncia corre el riesgo de frenar la innovación en un mercado que es más competitivo que nunca. Los europeos merecen beneficiarse de las últimas tecnologías y continuaremos trabajando estrechamente con las industrias creativas y de noticias en su transición hacia la era de la IA", ha señalado la compañía en un comunicado.

