Elon Musk, invitado sorpresa en Davos: "Dentro de cinco años, la IA será más inteligente que toda la humanidad junta"

El Foro Económico Mundial que se celebra estos días es "aburrido", una forma de "gobierno mundial no elegido que el pueblo nunca pidió y no quiere". Eso es lo que cree Elon Musk. O al menos lo que creía hace unos años, cuando se mofaba en público de la cumbre en la que élites políticas y económicas debaten su visión del mundo.

Este jueves, el magnate tecnológico dueño de empresas como SpaceX, Tesla, X (anteriormente Twitter) y xAI ha comparecido por primera vez y por sorpresa en Davos. En una entrevista de poco más de media hora, el hombre más rico del planeta ha aprovechado el escenario para repetir algunos de sus mantras habituales. Entre ellos, asegurar que su misión vital es "maximizar el futuro de la civilización" y "expandir la conciencia más allá de la Tierra".

La promesa comercial de la IA

En una breve charla con Larry Fink, presidente y director ejecutivo del fondo de gestión de inversiones BlackRock, Musk ha vuelto a interpretar su recital de promesas sobre un progreso tecnológico que nos lleva hacia un futuro mejor, una estrategia troncal en Silicon Valley para captar la atención y el dinero de los inversores.

Así, el polémico empresario se ha atrevido a vaticinar que "dentro de cinco años, la inteligencia artificial será más inteligente que toda la humanidad". "Al ritmo al que avanza la IA, creo que podríamos tener una IA más inteligente que cualquier ser humano a finales de este año, y diría que a más tardar a finales del año que viene", ha añadido. En 2024 aseguró que el primero de esos escenarios hipotéticos se materializaría en 2029 y el segundo en 2025.

En marzo de 2023, Musk firmó una carta pública en la que pedía "suspender inmediatamente durante al menos 6 meses" el desarrollo de sistemas de IA al considerar que estos sistemas comportan "profundos riesgos para la humanidad". Cuatro meses después, anunció el lanzamiento de xAI, su start-up de IA generativa.

El magnate tecnológico Elon Musk, dueño de SpaceX, Tesla y X habla con el presidente del fondo BlackRock, Larry Fink, en Davos 2026. / Fabrice Coffrini / AFP

Robots en todos lados

Musk también ha prometido que la robótica y la IA son "realmente el camino hacia la abundancia para todos". "La gente suele hablar de resolver la pobreza mundial: ¿cómo podemos ofrecer a todo el mundo un nivel de vida muy alto? La única forma de hacerlo es mediante la IA y la robótica", ha indicado.

El magnate de origen surafricano ha predecido un futuro en el que "habrá más robots que personas", una "ubicuidad" que, según si visión, desencadenará "una explosión en la economía mundial que realmente no tiene precedentes".

No sin relación, el hombre cuya fortuna se acerca a los 700.000 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index, también está desarrollando un robot humanoide llamado Optimus. "Para finales del año que viene, creo que estaremos vendiendo robots humanoides al público", ha asegurado. En 2024 prometió que los comercializaría en 2026.

Grok, escándalo internacional

Esta compañía es responsable de Grok, el chatbot multimodal que en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán por permitir generar imágenes falsas de mujeres e incluso menores de edad casi sin ropa y en posiciones sexualizadas. Según un recién publicado análisis de The New York Times, Grok ayudó a crear 1,8 millones de fotos sexuales sin consentimiento en solo nueve días.

Fink no le ha preguntado por ese escándalo internacional ni por las informaciones periodísticas que destapan que empleados del mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que encabezó para ayudar a Donald Trump a purgar la administración pública de Estados Unidos de críticos, accedieron ilegalmente a datos de la Seguridad Social de los ciudadanos, una información sensible que podrían haber compartido con un grupo cuya misión es "anular los resultados electorales en determinados estados" del país.

