Reunimos y ordenamos los mapas y modos que sustentan el combate en World of Tanks: HEAT

'World of Tanks: HEAT' ha publicado 'Points of Contact', la tercera entrega de la serie de vídeos “Foundations”, que esta ocasión, presenta con más detalle los mapas y modos de juego de su próximo proyecto al tiempo que enseña cómo se han planteado los enfrentamientos en cada partida.

Entornos de inspiración real

La nueva entrega de la serie “entre bastidores” centra su atención en los mapas inspirados en ubicaciones reales, con biomas, entornos y acabados visuales muy distintos entre sí. Pese a sus diferencias, todos los escenarios están pensados para admitir varias formas de jugar y funcionar bien en los cuatro modos de combate disponibles. De inicio, contará con cuatro modalidades que permiten reaparecer tras caer en combate y premian una forma de jugar ofensiva, abierta a probar distintas opciones durante la partida.

Modos de juego

“Conquest”, propone enfrentamientos de 10 contra 10, en los que conocer bien el terreno resultará muy útil, puesto que el objetivo consiste en capturar bases para sumar puntos de victoria y mantener el control del mayor número posible. A esto se suman eventos como los bombing runs y los elimination challenges, que pueden alterar el curso de la partida en cualquier momento.

“Hardpoint”, por su parte, plantea duelos de 5 contra 5 en los que los puntos de control van apareciendo por distintas zonas del mapa y precisamente, es esa rotación constante la que obliga a reaccionar con rapidez y a reorganizarse una y otra vez. Cuando un equipo logra capturar uno de esos puntos, defenderlo pasa a ser igual de importante que tomarlo.

También con partidas de 5 contra 5, “Control” plantea un formato más competitivo, ya que ambos equipos luchan por una única zona y la victoria llega al alcanzar el 100%. Si un rival permanece dentro del círculo, el progreso se detiene en el 99% y entra en juego el “Overtime”, una prórroga que da una última oportunidad de recomponerse al conjunto que va por detrás.

El cuarto modo es “Kill Confirmed”, también en 5 contra 5. En este caso no basta con eliminar a un rival, ya que después hay que recoger el token que deja tras caer para sumar el punto. Es posible recoger los tokens de los compañeros para impedir que el equipo contrario los aproveche. Durante la partida aparecerán, además, potenciadores repartidos por el mapa.

Tráiler de la película HEAT.

Se esperan más propuestas de juego

Noticias relacionadas

'World of Tanks: HEAT' es un shooter JcJ gratuito de vehículos desarrollado y editado por Wargaming que se publicará en PC, PS5, Xbox Series y Steam Deck. El formato se plantea como un proyecto independiente dentro del universo 'World of Tanks', ambientado en una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, con combates rápidos entre tanques experimentales y Agentes con habilidades propias en formatos tanto de 5 contra 5, como 10 contra 10, donde cada jugador elige un Agente, pilota vehículos asociados a ese perfil y puede personalizar armamento, blindaje, módulos y habilidades de combate. En relación a sus vertientes de juego, Wargaming señala que seguirá trabajando en estas modalidades e incorporará nuevas propuestas a medida que avance el desarrollo de ‘HEAT'.