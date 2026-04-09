El Gobierno crea un consejo de expertos para asesorar a empresas y ciudadanía sobre la IA

España sigue apostando por un despliegue ético, transparente y responsable de la inteligencia artificial. Según ha podido saber El Periódico, el Gobierno anunciará este jueves la creación de un nuevo comité de expertos en inteligencia artificial que analizará el impacto de estas tecnologías con la finalidad de asesorar tanto la adopción de políticas públicas como a su uso por parte del sector privado.

Impulsado por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, este laboratorio de ideas quiere "promover el análisis (...) de los desafíos y oportunidades que brinda la IA" para ayudar en la toma de todo tipo de decisiones en esta materia.

El bautizado como Comité Asesor recabará la opinión de la ciudadanía sobre un paraguas de tecnologías que incluye la mediática IA generativa —modelos de lenguaje como los que dan forma a asistentes como ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek o Grok— para elaborar un documento político-estratégico sobre cómo adaptarse a las tendencias digitales emergentes que ya están alterando la sociedad.

Las 'apps' de DeepSeek, ChatGPT y Google Gemini / Andrey Rudakov / Bloomberg

"Nuestro papel será aportar inteligencia humana a la sociedad: información clara, entendible y con mucho rigor sin caer en el mundo feliz ni en el apocalipsis", explica Senén Barro, doctor en Física y catedrático de Ciencias de la Computación e IA que se desempeñará como presidente del Comité Asesor, en una entrevista telefónica con este diario. Este ente estará compuesto por 24 expertos del sector académico, público, empresarial y de agentes sociales. Al depender de AESIA estará constituido en A Coruña (Galicia), pero tendrá reuniones itinerantes.

Nuestro papel será aportar inteligencia humana a la sociedad: información clara, entendible y con mucho rigor sin caer en el mundo feliz ni en el apocalipsis Senén Barro — Catedrático de IA y presidente del Comité Asesor

AESIA quiere que ese proceso de reflexión sosegada para la elaboración de 'papers' científicos sobre el impacto socioeconómico de la IA cuente con la colaboración de otros miembros de la sociedad civil, de la comunidad educativa, del sector empresarial y del tejido asociativo por igual. "El Comité no lo resolverá todo", cuenta Barro, "pero cuánto más impacto puede tener algo en nuestras vidas más atención debemos prestarle para que sea lo más positivo posible".

Cuatro líneas de trabajo

El comité se centrará este año en estudiar cuatro líneas de trabajo que también son prioritarias para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las primeras serán sobre el impacto de la IA tanto entre las mujeres como en la amplificación artificial de las campañas de desinformación que pueden erosionar la democracia. Durante el tercer trimestre de 2026 se abordará su afectación al trabajo y, durante el cuarto, la forma en que los algoritmos pueden influir o perjudicar en los menores de edad.

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Con todo, asegura Barro, este nuevo think tank español tratará de aportar un diagnóstico para responder al despliegue de una tecnología en la que cada vez más personas están externalizando todo tipo de tareas, una delegación cognitiva que amenaza con debilitar o impedir el desarrollo de sus capacidades de pensamiento crítico y análisis.

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