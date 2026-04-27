OpenAI rompe su exclusividad con Microsoft y abre la puerta a acuerdos con Google y Amazon

Cambios en la alianza entre OpenAI y Microsoft. La start-up responsable de ChatGPT ha anunciado este lunes que rompe la exclusividad con el gigante informático, lo que le permitirá cerrar acuerdos con empresas de la competencia como Google o Amazon.

En un comunicado, la joven compañía de inteligencia artificial ha señalado que Microsoft Azure seguirá siendo su principal socio de computación en la nube, pero con un carácter no exclusivo. De esta manera, ChatGPT y otras aplicaciones de IA de la firma podrán accederse desde las plataformas de cloud de Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud.

OpenAI asegura que Microsoft seguirá teniendo una licencia sobre su propiedad intelectual para modelos de IA generativa hasta 2032. Los pagos de participación en los ingresos de OpenAI a Microsoft continuarán hasta 2030, periodo en el que debería renovarse el acuerdo comercial entre ambos socios.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft. / Lucas Jackson / Reuters

La firma dirigida por Sam Altman asegura que la "simplificación" de la alianza "refuerza nuestra capacidad conjunta para desarrollar y gestionar plataformas de IA a gran escala, al tiempo que ofrece a ambas empresas la flexibilidad necesaria para aprovechar nuevas oportunidades".

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No obstante, ese cambio también responde a la creciente tensión entre las dos empresas a raíz de las maniobras de OpenAI. La start-up ha tratado de diversificar recientemente su estrategia cerrando acuerdos con rivales como Amazon, que distribuirá en exclusiva la plataforma de agentes de IA OpenAI Frontier. A cambio, el gigante invertirá 50.000 millones de dólares en la firma.

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