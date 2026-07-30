Meta gana un 14% menos a causa de su costosa apuesta por la IA

Meta siente cada vez más la presión de los inversores. Las acciones del gigante tecnológico estadounidense se devaluaron este miércoles más de un 9% después de presentar unos resultados decepcionantes que confirman las dudas sobre su colosal inversión en inteligencia artificial, ampliada a 130.000 millones de dólares para este año.

La apuesta de la propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp por la creación de los centros de datos que alimentan la IA está dañando su negocio. Durante el segundo trimestre, los gastos de la compañía aumentaron más rápidamente que el crecimiento de sus ingresos. Los costes se dispararon un 55% hasta alcanzar los 42.000 millones, mientras que la entrada de capital creció un 28% hasta los 60.801 millones. Con todo, el beneficio neto de Meta fue de 15.848 millones, lo que supone una caída del 14%.

El gigante de las redes sociales, cuya principal fuente de ingresos es la publicidad digital, ha visto como su costosa inversión en hardware y software para IA generativa lo ha llevado a reducir de forma drástica sus amplios márgenes de capital. Así, su flujo de caja libre cayó un 91% entre abril y junio para quedarse en solamente 784 millones de dólares. El año pasado tenía unos 8.550 millones.

El cofundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha tratado de calmar a los inversores con un mensaje de optimismo respecto a la IA, cuyo retorno es aún incierto. "La IA está acelerando nuestro negocio principal hoy, alimentando nuestra siguiente generación de productos y abriendo la puerta a oportunidades corporativas completamente nuevas", aseguró en un comunicado.

Personas caminando frente a las oficinas de Meta en Menlo Park, EEUU. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Alquilar la potencia de sus centros de datos

En una llamada con los inversores, 'Zuck' abrió la puerta a que apueste por la "venta directa de capacidad de cálculo" como nuevo modelo de negocio que arroje más ingresos. Eso es, la compañía podría alquilar la potencia computacional de sus centros de datos a terceras empresas interesadas, una estrategia que Amazon, Google o Microsoft adoptan desde hace años con su división de nube. Meta ya negocia un acuerdo con Anthropic que podría rondar los 10.000 millones de dólares, según adelantó The New York Times.

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A la incertidumbre que rodea la costosa expansión de la IA se suma la sangría de la división dedicada al metaverso, que nunca ha sido rentable y cuyas pérdidas operativas ya superan los 4.600 millones, y a los frentes legales abiertos por las múltiples demandas que se han presentado contra la compañía en Estados Unidos por el impacto de sus redes sociales en la salud mental de sus usuarios, principalmente adolescentes. Meta ha incrementado hasta al menos 165.000 millones sus previsiones de gasto anuales, advirtiendo que los juicios "pueden resultar en pérdidas".

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