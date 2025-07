'Assassin's Creed' prueba a dar el salto a la televisión con una serie de acción real

La saga 'Assassin’s Creed', una de las más influyentes en el mundo de los videojuegos, tampoco quiere perderse su parte del pastel televisivo y acaba de confirmar una adaptación de acción real para Netflix. Así, Ubisoft Film & Television se une a la plataforma para dar vida a una producción que promete mezclar historia, espionaje y temas sobre la libertad frente al control.

Equipo creativo y showrunners

El proyecto estará liderado por Roberto Patino y David Wiener, ambos nominados al Emmy y responsables de series como ‘Westworld’ y ‘Halo’, respectivamente. Ejercerán como 'showrunners' y productores ejecutivos, junto a Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill y Matt O’Toole por parte de Ubisoft. Patino y Wiener ya anticipan que pretenden mantener la tensión del argumento central, centrado en el conflicto entre control y libre albedrío, donde ambas facciones recorren periodos históricos relevantes.

Argumento y temática

Según los creadores, la serie explorará los dilemas de corte social tras la confrontación entre los Assassins, defensores de la voluntad individual, y los Templarios, que aspiran a moldear la historia humana. Se habla de una transfondo de conexiones entre personas, poder y creencias, con escenarios históricos y secuencias de parkour y acción controlada. La serie cubrirá momentos importantes de distintas épocas, algo que las entregas del videojuego han realizado con detenimiento.

Aquella película de 2016 y otras adaptaciones

En 2016, la franquicia tuvo un intento en cines protagonizado por Michael Fassbender, pero el resultado no fue el que se esperaba. Con la serie, Netflix pretende corregir esos errores, inspirándose en adaptaciones como ‘The Last of Us’ o ‘Fallout’, que han tenido mejor acogida. También hay que valorar la elección de Patino y Wiener, así como la voluntad de contar una historia más profunda.

¿Y el reparto?

Por ahora no se han revelado nombres, pero los guionistas y creativos han repetido que su planteamiento respetará los elementos originales, como un narrador humano que conecte con los personajes y su búsqueda de propósito. Parece que el casting será crucial para sostener la historia y la épica que el universo 'Assassin's Creed' propone.

Netflix estrenará tecnología del Animus

En suma, la adaptación de 'Assassin's Creed' promete una propuesta de gran envergadura para el catálogo de Netflix. El objetivo de superar la recepción de aquella versión en cine no parece demasiado complicado, pero estos creadores tienen experiencia y parecen capacitados para mantener la identidad de la franquicia de los videojuegos en una serie que sea atractiva tanto para los seguidores de la saga como para quienes solo buscan buenas historias en Netflix.

¿Qué te dice? ¿Es posible reproducir la grandiosidad que ofrecen los videojuegos en una serie para televisión? Sencillo no parece, pero es aún pronto para perder cualquier esperanza.