LEC Semana 2: FNATIC y Karmine Corp al frente con KOI y GIANTX aun en la pelea

Segundo fin de semana y dos jornadas que aprietan la clasificación desde muy pronto. FNATIC y Karmine Corp mantienen el pulso alto, mientras los equipos españoles cierran con balance discreto. Lo vemos todo con detalle:

Los equipos españoles sufren en una semana exigente

Movistar KOI abrió su verano con doble cita. Primero resolvió el derbi frente a GIANTX y al día siguiente cedió ante una Karmine Corp que atraviesa un gran momento en este arranque del tercer split de 2025. El 1–1 deja un regusto irregular para el vigente campeón, suficiente para no perder comba, pero corto para un bloque que apunta a levantar de nuevo el trofeo en Madrid.

GIANTX se marcha con más preguntas que respuestas. La derrota ante KOI y un inicio de 1–2 los sitúan en tramo incómodo, con margen de reacción, pero sin demasiados regalos en el calendario.

Team Heretics tampoco encontró premio. El 0–2 frente a G2 los coloca colistas del grupo 2 con un 0–2 global. Hace falta una victoria pronto para evitar que el pozo se haga profundo.

Karmine Corp y FNATIC marcan terreno

FNATIC cerró un 2–0 solvente ante BDS con un Razork inspirado que alcanzó la cifra de las 1.000 kills en LEC. G2 respondió con autoridad frente a Heretics y se asienta en la parte alta del grupo 2.

Karmine Corp continúa en racha tras superar a KOI. Tres triunfos seguidos, liderazgo del grupo 1 y un nivel de juego que los sostiene como aspirantes serios al título.

Lectura de la jornada

La zona alta queda más definida. FNATIC y Karmine Corp miran desde arriba, G2 se mantiene a rueda y KOI junto a GIANTX necesitan sumar en las próximas fechas. Queda mucho por delante, pero cada serie ya pesa como un examen.

Calendario de LEC. / .

Próximos enfrentamientos

Movistar KOI vs NAVI 16/08, 17:00

Team Heretics vs SK Gaming 16/08, 19:00

Team Vitality vs NAVI 17/08, 17:00

FNATIC vs G2 17/08, 19:00

Team Vitality vs Karmine Corp 18/08, 17:00

BDS vs G2 18/08, 19:00

Clasificación tras la semana 2

Grupo 1

Karmine Corp 3V – 0D

Movistar KOI 1V – 1D

GIANTX 1V – 2D

NAVI 0V – 1D

Team Vitality 0V – 1D

Grupo 2

FNATIC 3V – 0D

G2 1V – 0D

BDS 1V – 1D

SK Gaming 0V – 2D

Team Heretics 0V – 2D

Toda la competición puede seguirse en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de LVP.