Gamescom 2025: Prueba gratis Dune Awakening y descubre su nutrida hoja de ruta con nuevas historias y contenido

‘Dune: Awakening’, el popular formato de supervivencia y creación en mundo abierto de Funcom, ha confirmado su particular hoja de ruta para los habitantes de Arrakis. Para comenzar, el Capítulo 2 programado para llegar el 10 de septiembre, supondrá su primera gran actualización gratuita de contenido. Esta aportará una nueva extensión de la historia principal añadiendo nuevo contenido. En paralelo, se lanzará el DLC ‘The Lost Harvest’, que promete una nueva historia independiente acompañada de muchos elementos cosméticos.

Tiempo de juego gratuito

Funcom también ha anunciado que ya está disponible una prueba gratuita para su descarga, pero solo durante la Gamescom (hasta el 24 de agosto). Es decir, que cualquiera puede jugar durante 10 horas, y el progreso del personaje se conserva si se adquiere el juego, incluso después de que finalice la prueba.

Si por casualidad todavía no le has echado un vistazo, no está de más saber que ‘Dune: Awakening’ es un juego multijugador de supervivencia a gran escala para PC (Steam) ambientado en el universo de Dune creado por Frank Herbert y llevado a la pantalla con las películas de Denis Villeneuve.

Capítulo 2 (Actualización gratuita)

En la actualización gratuita del Capítulo 2 se retomarán los acontecimientos revelados al final de la historia del juego base. De modo que podremos volver a mezclarnos tanto entre personajes nuevos como entre algunos muy familiares, explorar nuevas localizaciones y profundizar en el pasado mientras sale a luz una red que se extiende hasta los rincones más sombríos del Imperio.

El Capítulo 2 también trae contenido adicional, incluidos contratos, encuentros dinámicos, objetos, actividades y más opciones de personalización de personaje como nuevos peinados, accesibles para los personajes existentes mediante la nueva función de reconfiguración.

Dune: Awakening — Chapter 2 Trailer

The Lost Harvest

En este mismo plano, el DLC ‘The Lost Harvest’ ofrece una historia completa e independiente. Tras el accidente de un cosechador de especias del Miner’s Guild, se descubre que transporta una carga secreta que podría cambiar el futuro. Tu misión será encontrarla.

El DLC también desbloquea varios elementos nuevos, incluido el primer vehículo cosmético con animaciones: la Treadwheel. Del mismo modo se han anunciado otros complementos como el nuevo set de construcción Dune Man, decoraciones, conjuntos de armaduras, armas y más. Como puedes imaginar, el vehículo y los demás cosméticos no ofrecen ventajas significativas frente a sus equivalentes del juego base y deben fabricarse como el resto de los objetos. Todo ello está incluido en el Pase de Temporada, el cual forma parte de las ediciones Deluxe y Ultimate del juego.

Dune Awakening. / .

¿Cómo jugar a la demo gratuita de Dune: Awakening?

Para celebrar la Gamescom, la desarrolladora ha activado una prueba gratuita de ‘Dune: Awakening’ que estará disponible en Steam hasta el 24 de agosto, permitiendo acceder gratis durante 10 horas a todo el mapa de la Cuenca de Hagga. Aunque la prueba no permite jugar con jugadores habituales, sí te encontrarás con otros usuarios de la prueba.

Con todo lo anterior, parece que en Funcom parecen decididos a seguir insuflando contenido a Arrakis para mantenerlo vivo a largo plazo a base de contenido gratuito combinado con expansiones de pago. Desde septiembre comenzará su camino en esta dirección.