E-Sports
VCT EMEA 2025: Heretics se despide antes de tiempo y GIANTX resiste en el cuadro inferior
Los playoffs del VALORANT VCT EMEA reúnen a los mejores equipos europeos y encara ya sus rondas decisivas
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La fase de playoffs del VCT EMEA 2025 no ha dado descanso. Cuatro días de máxima tensión que han dejado patente que los equipos españoles viven realidades muy distintas. Tanto es así, que Team Heretics se marcha antes de tiempo y GIANTX resiste con autoridad en el cuadro inferior.
Heretics se queda fuera
El conjunto madrileño llegaba con el cartel de favorito tras proclamarse campeón de la Esports World Cup y firmar una temporada regular perfecta. Pero los playoffs fueron otra historia. En su estreno, BBL Esports no les dio opción y el 2-0 los empujó al cuadro inferior. Allí esperaba NAVI, que también supo aprovechar los errores españoles. Ni Wo0t ni las entradas de Boo y RieNs lograron cambiar el guion. Resultado: Heretics fuera de la competición y una sensación amarga para un equipo que había generado ilusión en todo el país.
GIANTX sigue adelante
El relato fue muy distinto para GIANTX. Arrancaron los playoffs con una victoria de prestigio frente a NAVI, remontando tras un mal inicio y cerrando la serie con un Fit1nho y un Hoody estelares. El cruce posterior con Team Liquid se decidió en tres mapas, pero la veteranía de los británicos terminó pesando más. Pese a ello, los gigantes no se rindieron y en el cuadro inferior firmaron una de las sorpresas del torneo al eliminar con contundencia a FNATIC. Control del mapa, agresividad medida y un Fit1nho desatado bastaron para mantener con vida a la representación española.
Team Liquid y BBL, en modo favorito
Mientras tanto, Team Liquid reafirma su condición de gran favorito. Con una temporada casi perfecta a sus espaldas, su triunfo ante GIANTX lo colocó en la final del cuadro superior. Allí le espera BBL Esports, convertido en matagigantes tras dejar fuera a FNATIC y Heretics.
Rondas decisivas
Final del cuadro superior: Team Liquid vs BBL Esports (29/08, 17:00)
Semifinal del cuadro inferior: GIANTX vs NAVI (29/08, 20:00)
Final del cuadro inferior: Vencedor GIANTX/NAVI vs Perdedor Liquid/BBL (30/08, 18:00)
Gran final: 31/08, 18:00
Por último, recordar que todos los partidos pueden seguirse en directo con comentarios en castellano a través del canal de Twitch de ‘VALORANT’ España.
