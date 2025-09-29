'EA Sports FC 26': análisis con dos jugabilidades, porteros más precisos, defensa menos automática y cambios en Ultimate Team

Mantener una franquicia anual relevante nunca ha sido fácil. Los lanzamientos repetidos ponen a prueba la capacidad de innovar, mantener una base fiel y, al mismo tiempo, de atraer nuevos jugadores. Este es un reto que series deportivas como ‘FC’ tienen que superar año tras año, siempre bajo la presión de demostrar su evolución sin perder lo que ya funciona.

Dos modos de jugar

Con 'FC 26', la estrategia de EA fue redoblar esfuerzos para escuchar “de verdad” a los jugadores y, de hecho, el marketing del juego se centra en repetir cuanto se ha tenido en cuenta en los comentarios recopilados y en la solución de problemas persistentes. El resultado es un título que presenta ajustes específicos, pero no revolucionarios, especialmente en la jugabilidad y el modo Ultimate Team, sin descuidar a los aguerridos amantes de los modos offline.

Este año además se apoya en dos jugabilidades visibles desde el menú, Auténtica y Competitiva. En mánager y jugador encaja mejor Auténtica porque es menos exigente, pide juego combinativo para llegar a puerta y las diferencias son palpables en pases y tiros. Competitiva acelera transiciones y está pensada para encuentros cortos y online, así que aquí la primera opción te podría funcionar mejor con sesiones largas.

Más autenticidad para entrenador y jugador

Algo que siempre ha sido irrenunciable para EA Sports son los modos offline de la franquicia, sobre todo el modo mánager. Llevar a un equipo de división inferior a la gloria siempre aporta esa sensación de logro, haciendo historia antes de pasar a equipos más grandes y jugando con presupuestos abultados para construir un equipo de ensueño. Sin embargo, con el tiempo, daba la impresión que el modo se estaba quedando en el olvido, con pocas mejoras y una sensación de estancamiento.

En este sentido, las novedades son modestas, con las ya conocidas entrevistas previas y posteriores al partido y algunos eventos aleatorios relacionados con el jugador. Como novedad, al jugar contra equipos de la Premier League, se muestra un montaje con imágenes de Google Earth que enseña la ubicación del estadio.

A diferencia de la versión 25, esta no se limita a ajustar posiciones y los partidos se perciben con un ritmo más pausado y más juego combinativo para marcar, con una presentación más cuidada (lluvia, iluminación y cámaras) que refuerza la sensación de partido en el preajuste Auténtica. Es una pena que esta experiencia se limite a estos modos, ya que sería interesante ver cómo funciona en Ultimate Team, especialmente contra oponentes que abusan del metajuego.

Ultimate Team menos exagerado

En el modo online, vuelven los modos Rush, que recuerdan a la antigua fórmula ‘Street’, con partidos en campos reducidos y cuatro jugadores por equipo. En otra vertiente, Squad Battle sirve como entrenamiento contra la IA y para probar nuevas tácticas, mientras que Draft, disponible tanto online como contra la IA, sigue permitiendo formar un equipo al azar. Otro cambio positivo es el regreso de los Torneos con eliminatorias y la llegada de Eventos en vivo, que integran mejor los Amistosos en la experiencia competitiva. El punto nuclear de todo como siempre se encuentran en los modos Rivales y Campeones.

Entre los objetivos a mejorar estaba la curva de progresión en Rivals, y esto se nota en los sobres que se obtienen al completar objetivos. Las recompensas pueden parecer menores, pero funcionan mejor. Es posible formar un equipo con una calificación general de 85 sin mucho esfuerzo, pero dejando claro que esta vez necesitarás competir en diferentes modos para acumular sobres y confiar más en la suerte que en compras milagrosas o Desafíos de Creación de Plantillas (DCP) ocasionales.

En online se rebaja en grado de realismo

En el modo online, la jugabilidad adopta la consideración de competitiva y se aleja del realismo que se ofrece en otros espacios del juego. Los partidos son más rápidos, con pases muy efectivos y los jugadores con mucha velocidad siguen generando desequilibrios, sobre todo al principio del ciclo, donde cualquier ataque puede terminar en gol si el disparo está bien dirigido.

Entre los cambios de este año, se elimina la finalización temporizada (Timed Finishing), el tiro a dos toques que añadía potencia y precisión si acertabas el segundo toque en el sitio exacto. En realidad, esta eliminación era más que necesaria, porque los goles ahora dependen de cómo construyes el ataque, en lugar de estar ligado a una mecánica casi oculta que es ciertamente desequilibrada.

En ‘FC 25’, la defensa parecía casi completamente controlada por la máquina, lo que hacía que el modo Campeones fuera algo frustrante, ya que muchos oponentes dejaban que el juego se marcara solo sin siquiera mover a los defensores. En la versión 26, esto ha cambiado de forma clara. Si no presionas el botón de placaje, mueves manualmente al defensor o activas la presión, te verás superado por las jugadas. Marcar ahora exige mucho más del jugador, lo que, en última instancia, hace que los duelos sean más justos.

Los porteros también han experimentado una renovación importante. Antes, era complicado encontrar uno realmente fiable, incluso con leyendas como Buffon, Van der Sar o el propio Yashin. Ahora han mejorado mucho su operatividad, realizando paradas increíbles, sobre todo en Ultimate Team. Aun así, es un avance y ojalá se mantenga este nivel en lugar de debilitarlos en futuras actualizaciones. Un matiz: el control directo del guardameta en Rush se aplica en Clubs; en Ultimate Team Rush el portero permanece gestionado por la IA. No estaría mal que también se revisará la posibilidad de mover manualmente al portero durante ataques en juego abierto. Quizá limitarlo a córners, ahora que los porteros reaccionan mejor por sí solos.

Gráficamente, los cambios son los que son

La revolución visual no llega en esta edición. Una vez más, los gráficos se confunden con los de la generación actual, que tampoco está nada mal. Además, se perciben mejoras puntuales con un sistema de efectos meteorológicos más efectivos a través de efectos de lluvia más naturales tanto con el balón rodando como en secuencias antes, durante y después del partido. Las animaciones que preceden a los encuentros son muy parecidas, igual que las entregas de trofeos, aunque en el apartado de celebraciones y protestas se han sumado clips. La representación de futbolistas mantiene el patrón de priorización con grandes estrellas gozando de máximo detalle, mientras que otros perfiles se ven algo más genéricos.

'EA Sports FC 26'' - Tráiler de lanzamiento

Conclusiones

‘FC 26’ cumple con su palabra y demuestra que sabe escuchar a los jugadores. Los cambios en defensa y porteros solucionan problemas arrastrados desde hace tiempo y facturan partidos más justos. La jugabilidad “auténtica” en los modos offline aporta la sensación de realismo que faltaba, mientras que Ultimate Team arranca con orden en progresión y recompensas, aunque todavía depende en gran medida de la suerte de los sobres, pero en líneas generales logra ofrecer una experiencia sólida y entretenida, que no defrauda equilibrando entre exigencias de veteranos y noveles. ‘EA Sports FC 26’ realmente es todo lo que nos prometieron.