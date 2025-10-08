'Crisol: Theater of Idols' eleva el terror a nuevos niveles con genuino sello ibérico

Blumhouse Games abre etapa en los videojuegos con 'Crisol: Theater of Idols', un proyecto desarrollado en España por Vermila Studios que ya puede probarse en PC mediante una demo en Steam. Un primer contacto que deja claras las intenciones del equipo y sitúa el foco en un tipo de horror muy nuestro.

El juego, que ya ha sobrepasado los 100.000 usuarios que lo han añadido a su lista de deseados en Steam, se ubica en Hispania, una España alternativa marcada por dos religiones enfrentadas y por la presencia de ídolos que parecen salidos de un retablo torcido. Tormentosa, la ciudad que vertebra la historia, combina arte sacro, imaginería popular y una capa grotesca que convierte cada paso en una estampa inquietante. En lugar de repetir mansiones de siempre o aldeas genéricas, Vermila trabaja con referentes reconocibles del país y los tuerce hasta convertirlos en pesadilla. Bares con barra de acero, tablaos, objetos que cualquiera identificaría en la casa del pueblo de sus abuelos se cruzan con criaturas y rituales que invitan a caminar en tensión.

Horror Hispano

La propuesta se mueve en primera persona y apuesta por una idea central bastante original, ya que la sangre del protagonista sirve como munición. Cada disparo se paga con vida, así que conviene medir cada encuentro y reservar recursos para lo imprescindible. Esa mecánica añade una lectura psicológica que se deja patente en la forma de encarar combates y rutas. Esto es algo que se deja claro en la demo y se refuerza con la ambientación sonora y la interpretación del reparto.

Para conocer más sobre el esperado proyecto, nos reunimos durante la pasada San Diego Comic-Con Málaga con Marta Cárdenas y Mario Fernández, Concept Artist y Environment Artist del estudio para repasar las novedades de la entrega, que nació tras un proceso de creación y convicción que la compañía repite a menudo. “Comenzamos con el proyecto hace cinco años, aunque la semilla se plantó hace ocho, cuando un grupo de personas se unió de manera colaborativa para levantar una demo y lograr financiación”, nos comentan. La idea de fondo se entiende mejor cuando se habla del lenguaje visual y de su intención de diferenciarse de la corriente hiperrealista. “Queríamos dar un escaparate a nuestra cultura con un giro oscuro y de fantasía, alejándonos del realismo que se ha impuesto y buscando un estilo propio y reconocible”, continuaban.

Usar sangre como munición

En mecánicas, el equipo va a contracorriente con naturalidad. “Usar tu sangre como munición es un giro diferenciador que cambia la forma de jugar”, apuntan. En referencias artísticas citan sagas que apostaron por mundos con personalidad como ‘Dishonored’ o ‘BioShock’, no para imitarlas, sino para recordar la importancia de un escenario con identidad. Ese espíritu se palpa en Tormentosa y en la iconografía que la rodea, en la luz de las capillas, los pasos procesionales, así como en los rezos que se convierten en amenaza.

La ambición del proyecto mira más allá de nuestras fronteras, ya que el equipo confía en que la lectura del público internacional será positiva precisamente por su singularidad y porque la imaginería española apenas ha sido utilizada en este medio. También ayuda el respaldo de Blumhouse Games, una marca asociada a series de terror en cine como ‘La Purga’, ‘Paranormal Activity’, ‘Insidious’ o ‘M3GAN’, ahora volcada en levantar experiencias interactivas con personalidad propia.

Una demo que no te puedes perder

En el aspecto práctico, la versión de prueba nos invita a conocer más íntimamente el proyecto para comprobar su ritmo, tono y características jugables. En este sentido, la buena acogida anticipada de la obra, anima al estudio a trabajar con comentarios de usuarios para refinar varias parcelas. “El feedback está siendo constructivo y muy positivo. Vemos a mucha gente implicada en aportar ideas que nos ayudan a mejorar. Estamos deseando que podáis conocer todo lo que Tormentosa guarda”, finalizaban.

Crisol - Demo Steam

'Crisol: Theater of Idols' tiene previsto su lanzamiento para 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Falta camino y habrá cambios, algo habitual en un desarrollo de esta escala, aunque Vermila transmite confianza y una hoja de ruta clara. Terror en primera persona, cultura ibérica como columna vertebral, una mecánica que obliga a evaluar cada vez que aprietas el gatillo disparo y un mundo con sobrada personalidad. Si esa combinación crece al ritmo que sugiere este primer avance, Tormentosa puede convertirse en una parada obligada para amantes del género en busca de sensaciones distintas.