El lanzamiento de ‘Ultimate Spider-Man’ en 2005 supuso un momento especialmente inspirado para el héroe en el panorama interactivo. Se presentó ante los jugadores con un estilo visual directamente inspirado en el cómic y una narrativa que todavía se recuerda con cariño. Sin embargo, el juego nunca tuvo una secuela.

¿Dónde está mi secuela?

Ahora salen a la luz algunos detalles que revelan cómo su producción incluso llegó a planificarse antes de que Activision optara por la cancelación. Ian Hosfeld, antiguo artista de Treyarch, confirma que ‘Ultimate Spider-Man 2’, aunque entró en fase de desarrollo, se canceló en sus primeras etapas.

¿Qué pasó con Ultimate Spider-Man 2 y por qué nunca llegó a las tiendas? / Elsotanoperdido

Según él, el rendimiento comercial del primer juego si bien fue bueno, no alcanzó las expectativas de Activision. La editora californiana esperaba cifras similares a las de los títulos de la línea basada en las películas de Sam Raimi, que por aquel entonces gozaban de cifras de ventas muy por encima de la media.

Hosfeld explica que la diferencia en el tipo de público fue determinante. Mientras que los juegos inspirados directamente en las películas llegaban a un espectro mucho más amplio, ‘Ultimate Spider-Man’ apostó por una lectura más cercana al cómic que generó un menor interés entre aquellos que se acercaron al personaje de un modo más eventual. Parece que la distancia entre las previsiones de ventas y los resultados reales fue suficiente como para considerar poco viable la inversión.

¿Qué tenía preparado Ultimate Spider-Man 2?

Aunque la secuela nunca pasó de fase conceptual el equipo sí que elaboró un esquema argumental. El plan situaba al Duende Verde como enemigo a batir en la trama con un grado de participación que lo situaba incluso como personaje jugable, retomando la fórmula de perspectiva alterna utilizada en el primer juego con Venom. La narrativa también recuperaba la presencia de otros héroes como Lobezno y Daredevil, expandiendo de golpe el universo que Treyarch había empezado a levantar.

Tras la cancelación, Treyarch inició las primeras etapas de un multijugador de Marvel inspirado en los cómics del arco ‘Secret Wars’, planteado como una gran batalla entre héroes y villanos. Sin embargo, este proyecto también fue abandonado de forma precipitada. En esta ocasión porque el estudio centró sus recursos en el desarrollo de ‘007: Quantum of Solace’.

Ultimate Spider-Man – Tráiler

Una sucesión de malas previsiones

La ausencia de una secuela de ‘Ultimate Spider-Man’ sirve como un buen ejemplo de hasta qué punto las proyecciones comerciales pueden acabar con proyectos con margen creativo. Entre expectativas demasiado altas y cambios en las prioridades internas, aquello que se pudo convertir en un juego único quedó varado pese a un potencial que nunca llegó a valorarse completamente. En este aspecto, recuperar parte de aquel material sería una forma muy razonable de recomponer (incluso programar) una de las versiones más personales que existen en los videojuegos de nuestro querido héroe arácnido.