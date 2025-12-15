Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'The Rogue Prince of Persia' asalta las hermanas Switch

Una semana más, aquí estamos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 15 y el 19 de diciembre en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, entre los que se encuentran algunas producciones conocidas y un buen puñado propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar, 'The Rogue Prince of Persia' llega a ambas versiones de Switch. El juego de Ubisoft comparte cartel con 'Splitgate: Arena Reloaded' para casi todas las consolas y 'Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition' en su versión para la nueva híbrida de Nintendo, entre muchos otros títulos. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

15 de diciembre

'Raiders of Blackveil' (PC)

'A Game About Feeding A Black Hole' (PC)

'Utawarerumono ZAN' (PC)

16 de diciembre

'PIONER' (PC)

'Pure Badminton' (PC)

'Varthos – Heir to the Throne' (PC)

'Out of Time' (PC)

'The Rogue Prince of Persia' (Switch, Switch 2)

La nueva entrega de la saga de Ubisoft desarrollada por Evil Empire llega a ambas versiones de Switch en formato digital con estructura roguelite, partidas dinámicas y mejoras permanentes entre intentos. El personaje aprovecha un movimiento muy ágil para resolver plataformas y enlazar combates rápidos. Esta edición aterriza con el contenido completo de la versión 1.0.

17 de diciembre

'Splitgate: Arena Reloaded' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

'Splitgate' combina tiroteos multijugador de ciencia ficción con portales colocados por el jugador. Esta versión llega tras replantear el proyecto para un formato gratuito, elimina facciones, habilidades y extras para volver a partidas de arena más limpias, suma un modo Arena clásica, además de mapas nuevos y arenas retocadas.

18 de diciembre

'LifeOverhaul' (PC)

'world of Y' (PC)

'Viens, frappe-moi' (PC)

19 de diciembre

‘Offroad Rally Racing’ (PS4, PS5)

‘Nordic Ashes: The Complete Saga’ (PS5)

‘PBA Pro Bowling 2026’ (PS4, PS5)

'Mini Ghost' (PS5)

'Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition' (Switch 2)

Recopilatorio para seguir la saga de forma ordenada con 'Layers of Fear', 'Layers of Fear 2', expansiones y capítulos nuevos que conectan las historias del Pintor, el Actor y la Escritora. En esta edición se apuesta por mejoras técnicas asociadas a Unreal Engine 5, con HDR e iluminación más trabajada en plataformas compatibles.

Semana con pocas novedades

Tradicionalmente, las últimas semanas del año tienden a bajar el ritmo de estrenos por una razón lógica. La campaña navideña concentra el mayor pico de compras y ahí suele imperar el catálogo disponible y las ofertas o promociones. Entre rebajas, packs, tarjetas regalo y ofertas en tiendas digitales, la mayoría de editoras opta por publicar antes, con tiempo para presentarse en los medios y asegurar la distribución. La suerte para ellos ya está echada.