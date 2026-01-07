El misterio de las telarañas en Red Dead Redemption 2 vuelve a obsesionar a los jugadores en 2026

Lanzado en 2018 por Rockstar Games, ‘Red Dead Redemption 2’ mantiene perfectamente la tradición del estudio a la hora de completar sus títulos con sorpresas y elementos ocultos. Si bien muchos de ellos se han resuelto con el paso del tiempo, una pista que había pasado desapercibida y relacionada con cierta telaraña ha levantado una nueva oleada de teorías y pruebas en los últimos días.

Disparar a las plumas

Ya en diciembre de 2025, algunos jugadores comenzaron a destacar la presencia de un grabado con forma de araña en un poste de telégrafo, visible en un tramo muy concreto de la noche, entre las 3 y las 4 de la madrugada según la hora del juego.

El misterio de las telarañas obsesiona a los fans del videojuego. / CEDIDA

Tras comparar la silueta del grabado con el mapa por zonas, se encontraron ocho puntos donde hay ubicadas telarañas y postes con plumas adheridas, plumas que se pueden disparar. Siguiendo las pistas, finalmente se ha llegado hasta Fort Wallace, un puesto militar situado en Cumberland Forest, dentro del estado de New Hanover, junto al río Dakota y cerca de Bacchus Station, donde se centran las investigaciones en este momento.

El misterio continúa

Según el resumen del recorrido que están siguiendo los jugadores, la cadena de postes termina en un mensaje con un símbolo de guitarra y la indicación “NW” (noroeste). Esa dirección señala a Fort Wallace, y por esto la búsqueda se ha desplazado a esa zona, donde efectivamente hay guitarras, aunque de momento no se ha encontrado una interacción que libere nuevas indicaciones. No debe ser un paso sencillo, puesto que muchos de los jugadores implicados en la resolución del misterio aseguran que estos elementos están presentes en el juego desde su lanzamiento en 2018, pero nadie había atado cabos hasta ahora.

¿Red Dead Redemption 2 en la actual generación?

Mientras se resuelve el tema de Fort Wallace, el juego sigue de actualidad, puesto que, aunque por el momento no parece que existan previsiones para desarrollar un nuevo episodio de la franquicia, algunas filtraciones sugieren que ‘Red Dead Redemption 2’ podría finalmente lanzarse en la generación actual de consolas. Esto permitiría al título aprovechar la potencia de PS5 y Xbox Series X|S para ofrecer mejores gráficos y un rendimiento optimizado, pero también podría suponer su debut en Nintendo Switch 2.

Aunque a día de hoy no existe anuncio oficial, estas consideraciones se apoyan en recientes actualizaciones de fichas y registros del juego que dejan un reguero de pistas que nos lleva hasta la posible publicación de una versión modernizada. Ahora solo falta que se confirmen los términos de esta revisión.