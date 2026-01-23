Quantic Dream anuncia la segunda beta de Spellcasters Chronicles y revela el inicio del acceso anticipado del juego

Desde las oficinas centrales de Quantic Dream se encuentran ultimando los preparativos para la segunda Beta Cerrada de ‘Spellcasters Chronicles’ que, toma nota, comenzará el 29 de enero a las 16:00 h, hasta el 2 de febrero a las 10:00 h, así como el inicio del Acceso Anticipado del juego, que según ha comunicado la compañía llegará el 26 de febrero de 2026. Con esta actualización, el proyecto entra en una nueva etapa de pruebas, en la que se están teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de los jugadores recopiladas durante las pruebas públicas inaugurales, realizadas en diciembre de 2025.

Vídeo

Para destacar el comienzo de esta fase, Quantic Dream ha presentado el nuevo personaje no jugable Ozdam Devam, conocido como el Chronicler de Ashkenon. Apasionado historiador del Tapestry y experto en el funcionamiento de la Source, se alza sobre los interminables conflictos de Ashkenon, registrando el auge y la caída de los imperios. Como misterioso narrador dentro de este mundo, Ozdam Devam actúa como intermediario entre la comunidad de Spellcasters y el mundo de los mortales, guiando a todos aquellos que están destinados a cambiar el futuro de Ashkenon.

Segunda Beta Cerrada

Esta prueba Cerrada incluirá una selección de contenidos y mejoras técnicas. Entre todos los añadidos se incluye:

The Nordic Shore: una nueva arena de 5 carriles que presenta líneas de visión abiertas, condiciones ambientales extremas y un diseño único.

Introducción y tutorial del juego: una nueva introducción y un tutorial jugable para ayudar a los nuevos jugadores a aprender los conceptos básicos.

Chat de texto para el equipo: para que los jugadores se puedan comunicar directamente durante las partidas.

Sistema de reporte de jugadores: para ayudar a combatir el comportamiento tóxico o inapropiado.

Personalización de Spellcasters y Lifestones: para que los jugadores prueben las funciones de personalización disponibles para los personajes y las bases.

Versión temprana del sistema de Ranking

Seis nuevos Spells: los jugadores podrán incluir en sus mazos Fire Rain, Poison Grenade, Ice Infusion, Fire Infusion, Sacrifice y Resurrection.

Cinco nuevas Summons: podrás añadir a Stone Behemont, Lich, Faery, Steam Tank y Wolven Hunter en tus mazos.

Tres nuevos Buildings: podrás incluir en sus mazos el Harpy’s Nest, el Rampart y la Ballista.

Además, estarán disponibles nuevos objetos de batalla junto con una gran variedad de actualizaciones de equilibrio que afectan a los Spellcasters, a las invocaciones, hechizos y las reglas básicas del juego. Para consultar todos los detalles acerca de estos cambios los usuarios interesados pueden leer las notas oficiales sobre el parche en Discord y Steam.

Quantic Dream / .

Optimización para la segunda beta cerrada

Esta segunda beta también añadirá una serie de optimizaciones con el objetivo de mejorar el rendimiento, el uso de la memoria y la estabilidad gráfica en general, proporcionando una experiencia más fluida en un espectro de configuraciones de hardware mayor. Como resultado, los requisitos del sistema han sido actualizados para la segunda Beta Cerrada. Los jugadores pueden consultar los requisitos mínimos y recomendados a continuación:

Requisitos del sistema mínimos

CPU: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600 o equivalente (6 núcleos / 12 hilos).

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 o equivalente con al menos 8 GB de VRAM

Memoria/RAM: 16 GB de RAM.

Disco duro: SSD NVMe

Sistema operativo: Windows 11

Requisitos del sistema recomendados

CPU: Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 2700 o equivalente (8 núcleos / 16 hilos).

GPU: NVIDIA RTX 3070 o Radeon RX 9060 XT o equivalente con al menos 10 GB de VRAM

Memoria/RAM: 16 GB de RAM.

Disco duro: SSD NVMe

Sistema operativo: Windows 11

YouTube video player

Además, para ofrecer soporte a la creciente base global de jugadores, la segunda Beta Cerrada expandirá la disponibilidad de servidores más allá de las áreas cubiertas durante el primer test. Sumándose a Europa y América del Norte, la segunda beta cerrada añadirá servidores regionales en Asia, mejorando la calidad del matchmaking, estabilidad de las conexiones y latencia para los jugadores de dicha región.

¿Qué incluyen los Founder´s Pack?

Como parte de esta actualización, la casa de desarrollo también ha lanzado una serie de Founder’s Pack en Steam, que incluyen lotes de cosméticos opcionales para personalizar tus Spellcasters desde el principio y disfrutar del acceso a la segunda Beta Cerrada. Cada tier ofrece niveles crecientes de cosméticos Founder y objetos prestigiosos que te permitirán expresar tu identidad en el mundo de Ashkenon.

Todos los packs incluyen una clave para la Beta Cerrada, títulos, banners y aspectos para los personajes que permanecerán desbloqueados de forma permanente desde el Early Access, el 26 de febrero de 2026, así como disponibles de manera temporal durante la segunda Beta Cerrada:

Explorer Pack

1 clave para la segunda Beta Cerrada. Founder Skins exclusiva para Swamp Witch. Founder Skins exclusiva para el catalyst de Swamp Witch. Título “Explorer of Ashkenon”. Founder Banner: “Witch”. Banner border: “Explorer”.

Founder Pack

1 clave para la segunda Beta Cerrada. 2,400 Elder Gold, que se puede usar para adquirir más cosméticos in-game a partir del Early Access. Founder Skins exclusivas para Swamp Witch y Iron Sorcerer. Founder Skins exclusivas para los catalyst de Swamp Witch y Iron Sorcerer. Títulos: “Explorer of Ashkenon,” “Founder of Ashkenon”. Founder banners: “Witch,” “Sorcerer”. Banner borders: “Explorer,” “Founder”.

Pioneer Pack

1 clave para la segunda Beta Cerrada. 4,820 Elder Gold, que se puede usar para adquirir más cosméticos in-game a partir del Early Access. Founder Skins exclusivas para Swamp Witch, Iron Sorcerer, Mystic Scribe y Fire Elementalist. Founder Skins exclusivas para los catalyst de Swamp Witch, Iron Sorcerer, Mystic Scribe y Fire Elementalist catalysts. Títulos: “Pioneer of Ashkenon,” “Explorer of Ashkenon,” “Founder of Ashkenon”. Founder banners: “Swamp Witch,” “Iron Sorcerer,” “Mystic Scribe,” and “Fire Elementalist.” Banner borders: “Explorer”, “Founder”, “Pioneer”.

Architect Pack

Noticias relacionadas

Clave para la segunda Beta Cerrada. 8,700 Elder Gold, que se puede usar para adquirir más cosméticos in-game a partir del Early Access. Founder Skins exclusivas para Swamp Witch, Iron Sorcerer, Mystic Scribe, Fire Elementalist, Stone Shaman y Astral Monk. Lifestone “Founder” Skin exclusiva. Títulos: “Architect of Ashkenon,” “Pioneer of Ashkenon,” “Explorer of Ashkenon,” “Founder of Ashkenon”. Founder banners: “Swamp Witch,” “Iron Sorcerer,” “Mystic Scribe,” “Fire Elementalist,” “Stone Shaman” and “Astral Monk”. Banner borders: “Explorer,” “Founder,” “Pioneer,” “Architect”. Tu apodo en el juego quedará entretejido en el Tapestry, un lugar de honor dentro del lore del juego. Un libro de arte digital de 78 páginas que incluye arte conceptual y comentarios del director de arte.