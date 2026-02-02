Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'Dragon Quest VII Reimagined' resucita con una versión mejorada del clásico

Una semana más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 2 y el 6 de febrero en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2, entre los que se encuentran algunas producciones conocidas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar destaca la llegada de ‘Dragon Quest VII Reimagined’, una versión renovada de la imperecedera aventura de Square Enix que estará disponible para consolas y PC. El otro estreno importante de la semana recae en ‘Nioh 3’, que se lanzará para PS5 y PC. Junto a ellos, se espera el debut de ‘PUBG: Blindspot’ que anticipa su formato en acceso temprano para PC y ‘My Hero Academia: All's Justice’ con su propuesta centrada en el conocido anime, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

2 de febrero

‘Megastore Simulator’ (PC)

3 de febrero

‘YAPYAP’ (PC)

‘Aces of Thunder’ (PC)

‘The Dark Rites of Arkham’ (PC)

‘Helldivers 2 - Warbond The Siege Breakers’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

4 de febrero

‘Car Service Together’ (PC)

‘Peace Island’ (PC)

‘Master of Piece’ (PC)

5 de febrero

‘4PGP Four Player Grand Prix’ (Switch, Switch 2)

‘Menace’, (acceso anticipado, PC)

‘PUBG: Blindspot’ (acceso anticipado PC)

‘Jackal’ (PC)

‘Dragon Quest VII Reimagined’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

'Reimagined' es una nueva versión de 'Dragon Quest VII', el JRPG publicado originalmente en el año 2000 en tiempos de Enix, ahora rehecho con una estética tipo diorama y aderezado con una puesta en escena más moderna, aunque respetando la estructura y el tono del juego.

La historia empieza en Estarda, una isla pequeña donde vive el protagonista, criado en una familia de pescadores. Tras una salida con sus amigos, el grupo encuentra el Santuario Místico y termina recalando en el pasado, donde descubren que otras tierras han sido selladas por una presencia maligna. En el plano de las mecánicas, la mayor novedad es el pluriempleo, que permite llevar dos vocaciones a la vez y mezclar habilidades, conjuros y bonificaciones.

6 de febrero

‘Bandit Trap’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC, Steam)

‘My Hero Academia: All’s Justice’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Carmageddon: Rogue Shift’ (PC)

‘Nioh 3’ (PS5, PC)

La tercera entrega de la franquicia de rol y acción en tercera persona, desarrollada por Team Ninja mezcla combate cuerpo a cuerpo muy técnico con elementos sobrenaturales inspirados en el folclore japonés, con enemigos yokai, botín equipable y sistemas de progresión ligados a armas, habilidades y mejoras del personaje.

El protagonista es Tokugawa Takechiyo, nieto de Tokugawa Ieyasu y heredero del shogunato. La trama parte de un ataque de yokai impulsado por una fuerza oscura, con Kunimatsu Tokugawa como figura central del conflicto. Takechiyo recurre al poder de su espíritu guardián, Kusanagi, para viajar a través del tiempo y alterar el curso de los acontecimientos, visitando distintas etapas históricas de Japón.

El año comienza a coger fuerza

Enero ya se ha quedado atrás y con el cambio de mes llega una concentración mayor de estrenos. Se percibe en una lista con más lanzamientos repartidos entre PC y consolas, algo que seguirá en aumento, sobre todo si nos fijamos en el resto del mes. El 12 de febrero se espera el debut de 'Mario Tennis Fever' y el 13 se sumará 'High on Life 2'. Después aparecerán 'Styx: Blades of Greed' el 19 de febrero y en el tramo final, 'Resident Evil Requiem' y 'Tales of Berseria Remastered' el 27 de febrero. Con todo, esta semana tenemos opciones de sobra para disfrutar de nuestras pasiones lúdicas.