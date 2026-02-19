Teamfight Tactics: el parche 16.5 se estrena entre interesantes novedades

Con los tres torneos del Teamfight Tactics Pro Circuit ya disputados, Riot Games ha distribuido el parche 16.5, que llega con importantes cambios de jugabilidad, ajustes de balance y mejoras en el cliente. A continuación, repasamos cada uno de los aspectos que han sido objeto de modificación en el formato de juego.

Actualización del cliente de Riot

Para comenzar, a partir del parche 16.5, ‘Teamfight Tactics’ (TFT) puede descargarse, actualizarse y ejecutarse directamente desde el Game Hub del cliente de Riot. Además, se puede crear un acceso directo específico en el escritorio o iniciar ‘TFT’ desde la barra lateral. En paralelo, se han ajustado las condiciones para desbloquear a Sylas, con el objetivo de alinear mejor jugabilidad y narrativa. Ahora será necesario vender un Garen o Jarvan IV de dos estrellas y alcanzar el nivel 9 (en lugar de vender Garen, Lux o Jarvan IV de dos estrellas).

El rasgo Arcanista también recibe ajustes para fomentar composiciones verticales y ampliar las opciones de daño mágico: el breakpoint (2) se reduce ligeramente, mientras que los superiores se potencian. Demacia sufre un pequeño nerf a resistencias, e Ixtal ve debilitadas sus misiones, con más rondas requeridas y recompensas reducidas en la misión de baja vida. Por su parte, Noxus (5) recibe una mejora importante, especialmente en Atakhan, con mayor velocidad de ataque y mejor escalado de vida por fases. Además, Void Royal Husk ahora otorga vida máxima adicional.

Mejoras

Rasgos: Arcanista, Noxus y Vacío.

Campeones: Aphelios, Ashe, Graves, Orianna, Rek’Sai, Yasuo, Darius, Dr. Mundo, Jinx, LeBlanc, Leona, Malzahar, Sejuani, Vayne, Zoe, Nasus, Aatrox, Aurelion Sol, Sylas, T-Hex y Zilean.

Aumentos: Aura Farming, Arcane Viktor-y, Best Friends I y II, Big Friend, Component Heist, Crash Test Dummies, Crown’s Will, Dummify, Earth Axiom, Focused Fire, Golemify y Hefty Rolls.

Objeto: Bastón Darkin.

Debilitaciones

Rasgos: Demacia e Ixtal.

Campeones: Bel’Veth, Swain y Yunara.

Aumentos: Ascension, Dragonguards, Hard Commit y Golden Steel.

Objetos: Guadaña Darkin y Flickerblades.

Ajustes

Campeones: Lucian & Senna, Mel.

Aumentos: Bandle Bounty I y II.

Teamfight Tactics / Riot Games

Campeón de la Copa de Demacia

En el plano competitivo, el jugador francés Gabriel “Gobosteur” Brault se proclamó campeón de la Copa de Demacia, el tercer y último torneo del Teamfight Tactics Pro Circuit (TPC), el circuito competitivo regional del autobattler estratégico de Riot. Con un primer puesto y 31 puntos el pasado fin de semana, Gobosteur logró la clasificación directa para la Tactician’s Crown.

Como evento final del circuito en este Set 16, la Copa de Demacia reunió a los mejores jugadores procedentes de las dos competiciones previas (Copa de Shurima y Copa de Aguas Estancadas) que competían por los últimos puntos y plazas disponibles. El torneo puso de relieve la profundidad estratégica y capacidad de adaptación que caracterizan el nivel competitivo en el actual Set 16: Legado y Leyenda.

Ignacio “Dalesom” Perea terminó en segunda posición pese a acumular 36 puntos debido a no poder rematar su victoria con un jaque mate. El francés Vomendeth fue tercero con 30 puntos, mientras que su compatriota Hypno completó el top cuatro.

Primer Triple Crown de la historia del TPC

También destaca el logro histórico del jugador canadiense Nicholas “wasianiverson” Faust. Tras su victoria en la Copa de Demacia de la región de AMER, se convirtió en el primer jugador de la historia del TPC en lograr la Triple Corona, ganando las tres competiciones del circuito en un mismo Set.

Campeones por regiones

En la región AMER, wasianiverson dominó al ganar las tres copas (Demacia, Aguas Estancadas y Shurima), lo que permitió que los subcampeones obtuvieran la clasificación al Tactician’s Crown en su lugar: el chileno Maykel “Maikel” Garay (Demacia) y el estadounidense Austin “Chunington” Chun (Aguas Estancadas).

En EMEA, los campeones fueron el francés Gobosteur en la Copa de Demacia, el estadounidense Carson “Darth Nub” Hu en la Copa de Aguas Estancadas (formato cruzado AMER vs EMEA) y el español Antonio “Reven” Pino en la Copa de Shurima.

En APAC, los títulos fueron para el vietnamita Bui “YBY1” Tuan Kien (Copa de Demacia), el chino Lin “LiTuChuan” Zhiyu (Copa de Aguas Estancadas) y el jugador de Hong Kong AQ1H (Copa de Shurima).

Teamfight Tactics gameplay / Riot Games

Clasificación para el Set 17

Según los Pro Points del Set 16, Kubixon avanza directamente al Tactician’s Crown. Además, los siguientes jugadores han logrado clasificación directa al TPC del Set 17 y disputarán las Regional Finals Week 2:

Rykomastery; SLY Vomendeth; MKOI Dalesom; NLV Tomino; Gobosteur; Deis1k; m0tiv; Double; MIH Tarteman; AUG; Ging; Dicob; SLY YOBIDASHI; RCS Xperion; traviscwat.

Los jugadores desde el puesto 17 deberán comenzar en Regional Finals Week 1: Crescent, MIH Zyk0o, HoroX, Hypno, M00ritz, MKOI Reven, Wet Jungler, Opale, SLY Voltariux, pepoglad, Kojnid y ViggoZe. Por último, los cuatro últimos de la clasificación iniciarán su recorrido en los Regional Finals Play-Ins: Clemou, M8 L3SCoco, MIH Nensac e IZI Lyyyress.