Insomniac fija el estreno de Marvel Lobezno y promete más detalles en primavera

Insomniac llevaba tiempo en silencio con 'Marvel Lobezno', pero el estudio por fin ha dado nuevas pistas confirmando la fecha de lanzamiento para el juego. El 15 de septiembre de 2026, Logan vuelve a sacar las garras en PS5, al menos según la planificación anunciada hasta ahora.

A través de un escueto mensaje a través de redes sociales, la desarrolladora ha ofrecido algo de luz a su propuesta, con un protagonista que se mueve con ese temperamento imprevisible que le ha acompañado desde siempre. El juego parte de una búsqueda personal, un rastro que lleva a un pasado oscuro que se le escapa una y otra vez.

Las garras salen y el juego no aparta la mirada

Como ya se confirmó, y para dar fuerza a esa versión del mutante, Liam McIntyre será el encargado de poner cuerpo y voz a un Lobezno con dolor antiguo y mala leche contenida, un cóctel que siempre ha definido al personaje incluso cuando intenta quedarse callado.

Luego está el otro pilar, el físico. Aquí no hay intención de suavizar al personaje. Insomniac habla de un Lobezno que, cuando saca las garras, no se frena. Adamantium, golpes a corta distancia, ataques que rompen y cortan, y un ritmo pensado para que el combate se sienta directo. Aun así, el juego no quiere quedarse en el impacto visual. La promesa, al menos en el discurso oficial, es usar esa agresividad como parte del retrato.

Llega Marvel Lobezno. / Cedida

Enemigos conocidos

En el camino también habrá caras conocidas. Insomniac menciona a Mística y a Omega Red, nombres que ya sugieren problemas serios y enfrentamientos. También aparecen los Reavers como facción enemiga, con esa sensación de persecución constante, como si la entrega quisiera que el jugador avance siempre con el hombro girado. Logan no va a pelear solo contra matones en un callejón, va a cruzarse con amenazas que huelen a Marvel clásico, de las que suben la escala sin perder el barro.

El viaje, además, apunta a moverse mucho. La compañía enmarca la historia como un thriller global y pone sobre el mapa tres paradas con personalidad. Lugares distintos, tensión, y la posibilidad de que el juego alterne entornos urbanos con espacios abiertos sin perder el tono.

En el apartado técnico, el estudio insiste en que el proyecto está hecho desde cero para PS5 y que, junto a sus escenas de acción, quiere incluir funciones de accesibilidad “robustas”. Ese detalle importa, porque suele ser uno de los puntos donde Insomniac mejor ha trabajado en sus anteriores producciones, y aquí promete mantener el listón.

Marvel: Lobezno – Gameplay

Con todo esto, Sony se asegura una de sus apuestas grandes para 2026, un año cargado de lanzamientos que van a competir por el tiempo libre de la gente. Tener a Marvel Lobezno con fecha fija, además, permite ordenar el calendario propio y preparar el terreno con meses de antelación. La parte menos agradecida es la espera, ya que Insomniac ha confirmado que no habrá más información hasta primavera de 2026. Hasta entonces, queda ese goteo medido que tanto le gusta a la industria.