Los EMEA Masters de Invierno renuevan su formato y arrancan con 36 equipos de las ERL

Riot Games, desarrollador y editor de ‘League of Legends’ anuncia cambios en el formato del Masters de Invierno de EMEA, que arrancará el 9 de marzo y pasará a contar con 36 equipos de las ERL. A partir de ahora, los dos mejores equipos del Masters de Invierno de EMEA 2026 se clasificarán para los nuevos Esports World Cup Qualifiers. Además, el Masters de Invierno gana relevancia dentro del panorama de las ERL, al elevar lo que hay en juego y abrir nuevas oportunidades para los participantes.

Esports World Cup Qualifiers

Estos cambios llegan con la introducción de los Esports World Cup Qualifiers (EWCQ), un nuevo evento que reunirá a 10 equipos de la LEC y a 2 representantes de las ERL. Los dos mejores equipos de las ERL, que se decidirán en el Masters de Invierno, tendrán la opción de medirse a los equipos de la LEC por una plaza en los Esports World Cup Qualifiers de este año. Para los clubes participantes, supone una vía directa hacia uno de los grandes escenarios internacionales.

EMEA Masters League of Legends / Riot Games

Masters de Invierno de EMEA, formato

Este año, el Masters de Invierno de EMEA contará con 36 equipos de las ERL que se clasificarán según sus resultados. El formato se repartirá en tres etapas y arrancará con la Champions Round.

El 9 de marzo, los campeones del split de invierno de las ocho mejores ERL según la clasificación actual, competirán en una serie única al mejor de tres. Los cuatro ganadores de la Champions Round pasarán directamente a la ronda 2 del cuadro superior de los Playoffs, mientras que los perdedores tendrán que disputar la Group Stage.

La Group Stage se jugará del 10 al 15 de marzo, con series al mejor de tres. En esta fase participarán 32 equipos, incluidos los derrotados en la Champions Round y Karmine Corp Blue. Este año, KCB logró una plaza en la LEC Versus, por lo que avanzará directamente a la Group Stage. Ocho grupos de cuatro equipos competirán en un cuadro de doble eliminación y solo los ganadores de cada grupo avanzarán a los Playoffs.

Por último, los Playoffs se repartirán entre el 23 y el 25 de marzo, y el 7, 14 y 21 de abril. Los ocho equipos que salgan de la Group Stage entrarán en la ronda 1 del cuadro superior, mientras que los cuatro ganadores de la Champions Round arrancarán en la ronda 2 del cuadro superior. En total, 12 equipos competirán en un cuadro de doble eliminación. Las finales serán al mejor de cinco y el resto de series, al mejor de tres.

Según el reglamento de la WEC, los equipos de academia de la LEC no pueden competir en la Esports World Cup, así que no podrán clasificarse para los EWCQ. Si un equipo de academia termina en una posición que le daría acceso, la plaza pasará al siguiente equipo que no sea de academia en la clasificación final.

Cambios en los splits de primavera

Para que esta opción llegue al mayor número posible de equipos de las ERL, el Masters de Invierno de EMEA se alarga y eso introduce pequeños cambios en la programación del split de primavera de las ERL, que empezarán tres días más tarde y la última fase de los Playoffs del Masters de Invierno de EMEA se disputará en paralelo al inicio de algunos splits de primavera de las ERL. Los partidos de los Playoffs del Masters de Invierno de EMEA se jugarán únicamente los martes, con el objetivo de no coincidir con otros eventos de las ERL.

Camino al estrellato

Además de coronar al mejor equipo de las ERL, el Masters de Invierno de EMEA de este año también actuará como primera fase de los EWCQ, que se disputarán en paralelo a los splits de primavera de la LEC y las ERL. Mientras tanto, la competición arranca en la Grieta, a la espera de conocer a los dos equipos de las ERL que darán el salto a esta nueva ruta hacia el escenario internacional.