Starfield busca la redención en PS5 y el estudio vallisoletano DALOAR se la juega con The Occultist

Aquí estamos de nuevo con los estrenos más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 6 y el 10 de abril en PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC, con un listado donde conviven algunas producciones muy esperadas junto a un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Entre los nombres más esperados de la semana aparece la versión para PS5 de ‘Starfield’ tras su estreno inicial en Xbox y PC, junto al debut de ‘Pokémon Champions’ en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. A la oferta de esta semana también se suma el inquietante ‘The Occultist’, la versión mejorada del RPG y shoot'em up de GBA ‘Sigma Star Saga DX’ y ‘Samson: A Tyndalston Story’, un nuevo juego de acción noir del creador de Just Cause. A continuación, puedes consultar la lista completa con sus plataformas y fechas.

Lunes 6 de abril

'Hacked: The Streamer' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

Martes 7 de abril

‘People of Note’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘Road to Vostok’ (PC)

‘Spark in the Dark’ (PC)

‘Sigma Star Saga DX’ (PC, PS5, Switch)

‘Starfield’ (PS5)

Llegó la hora del estreno en PS5 del RPG de ciencia ficción de Bethesda Game Studios. Ambientado en el año 2330, la aventura pone al jugador en la órbita de un grupo dedicado a buscar artefactos en los Sistemas Colonizados, dentro del primer universo nuevo de la desarrolladora en más de 25 años. En su edición para la consola de Sony se han confirmado funciones para el controlador DualSense, como compatibilidad con vibración y gatillos adaptativos, además de mejoras para PS5 Pro. El estreno llega acompañado de la actualización gratuita 'Free Lanes' en todas las plataformas.

Starfield - PS5 Tráiler

Miércoles 8 de abril

‘Samson: A Tyndalston Story’ (PC)

‘Lay of the Land’ (PC)

‘Pokémon Champions’ (Switch, Switch 2)

'Pokémon Champions' es una entrega de la franquicia centrada en los combates, que permite reunir en un mismo juego buena parte de las reglas habituales de la serie, con tipos, habilidades y movimientos ya conocidos. También tendrá combates clasificatorios, amistosos y privados, con modalidades individual y doble, y permitirá enviar ciertos Pokémon desde Pokémon HOME. Se trata de un juego de descarga gratuita, aunque se publica con la venta del pack 'Pokémon Champions + Lote de inicio', junto con objetos opcionales, pase de combate, pase premium y una membresía de pago con ventajas extra.

Pokémon Champions - Nintendo Switch

‘The Occultist’ (PS5, Xbox Series, PC)

Nos ocupamos ahora de un thriller narrativo en primera persona creado por el prometedor estudio vallisoletano DALOAR y editado por Daedalic Entertainment. El juego sigue a Alan Rebels, un investigador paranormal que viaja a la isla británica abandonada de Godstone para averiguar qué ocurrió con su padre. Durante el viaje hará uso de un péndulo místico con el que se adentrará entre calles cubiertas de niebla y edificios siniestros en busca de rastros de rituales ocultos. En relación al reparto de ‘The Occultist’, Doug Cockle se encarga de poner voz a Alan Rebels, en una propuesta que se construye sobre una atmósfera inquietante a partir del silencio, la anticipación y el terror psicológico.

The Occultist - Launch Trailer

Jueves 9 de abril

‘Beyond Words’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘DarkSwitch’ (PC)

‘Solar Expanse – Space Exploration Manager’ (PC)

Viernes 10 de abril

‘Crystalfall’ (PC)

‘Extinction Day’ (PC)

‘TAMASHIKA’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Skull Horde’ (PC)

‘Fight Life: Vanguard’ (PC)

Viajes espaciales y terror psicológico

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Bethesda lleva 'Starfield' a PS5 con la intención de abrir una nueva etapa para su RPG espacial en la consola de Sony, mientras DALOAR pone a prueba su proyecto y lo hace a nivel internacional con 'The Occultist', una aventura de terror en primera persona ambientada entre ruinas, niebla y rituales ocultos. Para los próximos días también guardamos espacio para 'Pokémon Champions', 'Sigma Star Saga DX' y 'Samson: A Tyndalston Story', así que el comienzo de abril nos deja tintes de ciencia ficción, combates y algún que otro independiente que merece un vistazo a fondo.