'GTA 6' mantiene noviembre como fecha de lanzamiento y Strauss Zelnick bromea con una "epidemia" de bajas laborales

El lanzamiento de ‘Grand Theft Auto VI’ (GTA 6) se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026, y Take-Two Interactive ha salido al paso de algunos rumores para asegurar públicamente que no hay cambio de planes y se mantiene la fecha anunciada. Esto ha sucedido durante la Interactive Innovation Conference, donde el consejero delegado de la editora, Strauss Zelnick, se ha reafirmado en la fecha establecida del 19 de noviembre de 2026. Incluso con un tono relajado, bromeó con que la repercusión de ‘GTA 6’ podría alcanzar incluso al ámbito laboral, al afirmar que mucha gente llamará al trabajo alegando que estará enferma el día del lanzamiento para recorrer Vice City desde el primer momento.

La fiebre de GTA 6

En ese contexto, mantener públicamente la fecha y bromear con la reacción de los jugadores permite a Zelnick trasladar un mensaje de confianza al mercado y a los inversores bajo la apariencia de una broma, un asunto delicado tras los cambios de fecha que ha tenido el desarrollo. A lo largo de la historia de Rockstar Games se han sucedido los aplazamientos siempre que el estudio ha estimado que sus juegos aún no alcanzaban el nivel de calidad esperado, invirtiendo el tiempo necesario para cumplir con esas expectativas, y ‘GTA 6’ ya ha pasado por ese proceso.

Precisamente por eso resulta importante afianzar el estreno, ya que, para Take-Two, el objetivo pasa por convertir la producción en una de las obras de entretenimiento más ambiciosas de la historia, una responsabilidad que Zelnick admite que es "intimidante", aunque también les resulta tremendamente estimulante.

Cita telefónica para pedir la baja

El fenómeno de las ausencias laborales en los grandes estrenos forma parte desde hace años del imaginario de la industria del videojuego y tenemos ejemplos clásicos, como los estrenos de las franquicias ‘Dragon Quest’ y ‘Final Fantasy’ en Japón, entre los más conocidos al referirse a lanzamientos capaces de alterar los hábitos de los jugadores. En torno a estas series, incluso se extendió durante años la idea de que algunas entregas terminaron trasladándose a los sábados para reducir su efecto en las rutinas laborales y escolares, aunque esa supuesta obligación legal, en realidad, forma parte de una leyenda urbana.

La dimensión comercial aún se está por determinar

Con la importancia de su estreno, el comentario distendido de Zelnick sobre una “oleada de bajas” en noviembre pone de manifiesto la confianza de Take-Two en que el juego pueda convertirse en uno de los mayores fenómenos comerciales y mediáticos de los últimos años. En el plano financiero, Take-Two confía en que el rendimiento comercial acompañe a la dimensión del proyecto, mientras Zelnick precisó que Rockstar comenzará pronto la campaña promocional, aunque sin concretar nuevos tráileres, fechas ni materiales.

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Con todo lo anterior y unas expectativas que no han dejado de crecer desde hace años, si el plan de Take-Two se mantiene, el 19 de noviembre de 2026 será una fecha histórica para la industria del videojuego, para millones de jugadores que esperan el regreso de Vice City y, seguramente, también para más de un departamento de recursos humanos.