Nintendo presume de ventas millonarias de Switch y Switch 2 mientras prepara subidas de precio

Nintendo ha actualizado sus datos financieros y, en los tres meses cerrados a 31 de marzo de 2026, Switch 2 acumuló 2,49 millones de consolas vendidas y un total de 10,78 millones de juegos vendidos. En la primera generación, se vendieron 550.000 unidades durante ese período, pero las ventas de software fueron mucho más altas y alcanzaron los 27,98 millones.

El ritmo de ventas empieza a bajar

Si bien los datos de Switch 2 son positivos, el ritmo de la consola fue más contenido durante este período, una vez pasada la primera oleada de compras. Al mismo tiempo, la casa de Kioto acaba de confirmar una subida de precio para la consola en varios mercados a partir de septiembre de este año. En Europa, Switch 2 subirá el 1 de septiembre de 469,99 a 499,99 euros, mientras que en Estados Unidos pasará ese mismo día de 449,99 a 499,99 dólares.

Los nuevos precios de Switch 2:

Estados Unidos - de 449,99 a 499,99 dólares

Canadá - de 629,99 a 679,99 dólares canadienses

Europa - de 469,99 euros a 499,99 euros

Japón - de 49.980 a 59.980 yenes

En un comunicado oficial, la compañía japonesa explica que deberá subir el precio de Switch 2 y otros productos como consecuencia de un "cambio en las condiciones del mercado". Asimismo, lamenta el efecto que esta medida tendrá en sus clientes y agradece la comprensión del público.

Los juegos propios que más han vendido

Junto con las cifras actualizadas de ventas de hardware, Nintendo también ha revelado la clasificación de sus juegos propios más vendidos, diferenciando las versiones para Switch y Switch 2. Los 10 primeros puestos de la generación anterior fueron los siguientes:

-‘Mario Kart 8 Deluxe’ - 71,08 millones

-‘Animal Crossing New Horizons’ - 49,91 millones

-‘Super Smash Bros. Ultimate’ - 37,76 millones

-‘The Legend of Zelda Breath of the Wild’ - 33,84 millones

-‘Super Mario Odyssey’ - 30,50 millones

-‘Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura’ - 28,28 millones

-‘Pokémon Espada y Pokémon Escudo’ - 27,16 millones

-‘The Legend of Zelda Tears of the Kingdom’ - 22,56 millones

-‘Super Mario Party’ - 21,32 millones

-‘New Super Mario Bros. U Deluxe’ - 18,96 millones

'Mario Kart World' – Tráiler

Pasando a Switch 2, tenemos un Top 5:

-‘Mario Kart World’ - 14,70 millones

-‘Donkey Kong Bananza’ - 4,52 millones

-‘Leyendas Pokémon Z-A - Nintendo Switch 2 Edition’ - 3,94 millones

-‘Pokémon Pokopia’ - 2,41 millones

-‘Kirby Air Riders’ - 1,87 millones

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'Donkey Kong Bananza' – Tráiler

Pokémon Pokopia mejora sus datos

Conviene recordar que los datos solo abarcan hasta el 31 de marzo, por lo que no se refleja que ‘Pokémon Pokopia’ ya ha superado los 4 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante sus primeras cinco semanas a la venta. ‘Leyendas Pokémon Z-A’, por su parte, aparece en esta clasificación únicamente por las ventas de ‘Leyendas Pokémon Z-A - Nintendo Switch 2 Edition’, que suma 3,94 millones de unidades. La edición para la primera Switch figura aparte en los datos de Nintendo, donde alcanza 8,85 millones.