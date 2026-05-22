Red Dead Redemption 2 ya es el tercer videojuego más vendido de la historia

Mientras Take-Two Interactive centra buena parte de la actualidad con sus últimos resultados financieros y el estreno de ‘GTA VI’, cuya llegada sigue prevista para el 19 de noviembre de 2026, también se han conocido nuevos datos sobre ‘Red Dead Redemption 2’, el juego de Rockstar ambientado en el Salvaje Oeste, que se mantiene entre los mayores éxitos comerciales de la industria y que sigue vendiendo a buen ritmo, incluso pasados siete años desde su estreno. Es decir, la aventura de Arthur Morgan y la banda de Dutch ha seguido acumulando jugadores desde su debut, hasta alcanzar cifras de ventas solo al alcance de unos pocos elegidos.

Red Dead Redemption 2. / .

No ha parado de vender

En esta presentación de resultados, en la que Strauss Zelnick aseguró que la campaña de promoción del nuevo ‘Grand Theft Auto’ arrancará durante los próximos meses, los datos de Take-Two también elevan a ‘Red Dead Redemption 2’ al tercer puesto entre los videojuegos más vendidos de la historia, si se toma como referencia el criterio de juego individual.

En total, más de 85 millones de unidades distribuidas sitúan a la precuela de la obra de 2010 por delante de ‘Wii Sports’, que Nintendo mantiene en 82,90 millones, y únicamente por detrás de ‘Minecraft’ y ‘Grand Theft Auto V’. El juego de Mojang rebasa ampliamente los 350 millones, mientras que ‘GTA V’ roza los 230 millones. El caso de ‘Tetris’ conviene explicarlo por separado, porque sus más de 520 millones proceden de sumar varias entregas y versiones publicadas a lo largo de cuatro décadas.

Además, si atendemos a los datos de Take-Two, ‘Red Dead Redemption 2’ acaba de vivir su mejor año en ventas desde su estreno, así que prácticamente no ha dejado de ser una novedad. Si ya completaste la aventura, pero echas de menos la frontera, hay varias razones para regresar a un título excepcional que mantiene plenamente vigente su propuesta jugable.

Sigue siendo realmente bueno

El primer motivo para regresar a la frontera tiene relación con su manera de construir un espacio lúdico vivo y coherente. La sensación inicial es que su mundo avanza, aunque Arthur Morgan no intervenga. Hay encuentros, rutinas y pequeñas historias que se cruzan en nuestro camino, y el jugador puede intervenir o dejar que todo siga su curso como un testigo más. Incluso hoy, la manera en que Rockstar dio forma a esta aventura de mundo abierto sigue sin tener demasiados equivalentes.

Red Dead Redemption 2. / .

Pocos juegos han logrado igualar la personalidad de este épico western. A lo largo de la vida de un jugador, por sus manos han pasado decenas, sino cientos, de videojuegos. Como es natural, muchos de ellos se olvidan por acumulación. Nuestro cerebro tiende a apartar las experiencias menos significativas para dejar sitio a otras nuevas, como parte de nuestra manera natural de recordar y olvidar. Sin embargo, ‘Red Dead Redemption 2’ se mantiene inalterable en la cabeza de aquellos que lo experimentaron. Sus personajes, incluso los que representan el papel más reducido, siguen presentes en la memoria colectiva, por no hablar de la historia de Arthur Morgan, a cuyo lado peleamos, reímos y sufrimos en un viaje literalmente inolvidable.

Un mundo construido al milímetro

Tampoco podemos olvidar que una parte importante de su reputación nace de la atención obsesiva al detalle. El clima cambiante, la decadencia de los pueblos semiabandonados, el modelado de animales y personajes, rutinas de sus habitantes y la forma en que el mundo responde a nuestras acciones sostienen esa sensación de lugar vivo y creíble, hasta el punto de que por momentos hace que olvidemos que estamos ante un videojuego.

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Red Dead Redemption 2 – Gameplay

Video de Red Dead Redemption 2 en YouTube.

En lo técnico, pese a haberse estrenado en consolas de la generación anterior, ‘Red Dead Redemption 2’ aguanta muy bien frente a producciones mucho más recientes, sobre todo en PC, donde el hardware permite jugarlo a mayor resolución, con tasas de fotogramas más altas y una calidad gráfica muy superior a la de su estreno. Después de todo esto, lo más normal es que estés deseando volver a montar tu caballo. Pues ensilla de nuevo, cruza la frontera y deja que el polvo del camino haga el resto.