Star Wars cambia los sables láser por propiedades en su nuevo Monopoly galáctico

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 29 de junio al 3 de julio llegarán nuevos títulos a PS5, Xbox Series, PC, Mac, Linux, Nintendo Switch y Switch 2, en una lista que reúne juegos de supervivencia, estrategia, gestión, fantasía, terror espacial y el regreso de una alocada serie musical.

Entre los lanzamientos de esta semana se encuentra ‘Rhythm Heaven Groove’, que llegará el 2 de julio a Nintendo Switch. Entre jornadas de escasos estrenos también gana un hueco ‘Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains’, que estará disponible para PS5, PC, Xbox Series, Switch y Switch 2. La oferta se completa con propuestas independientes tan atractivas como ‘STATE Z’, ‘Desk Space: Idle Spacefleet clicker’, ‘Project Reboot’, ‘Master Healer Kale with useless party’, ‘Battle For Embolia’ y ‘The Carcass’, entre otros. A continuación, puedes consultar todos los juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 29 de junio de 2026:

‘War Room: Tactical Sandbox’ (PC)

‘STATE Z’ (PC)

Martes 30 de junio de 2026:

'Star Sailors' (iOS e Android)

‘The Legend of Mala Tokmachka’ (PC)

‘Desk Space: Idle Spacefleet clicker’ (PC)

‘Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

‘Star Wars Heroes vs. Villains’ traslada el clásico juego de negociación y control de propiedades a la galaxia de ‘Star Wars’, con una propuesta diseñada para jugar por equipos. Puedes elegir personajes conocidos de la franquicia, combinar sus habilidades y competir en partidas 2 contra 2 o 3 contra 3. La fórmula mantiene la base de ‘Monopoly’, aunque introduce poderes para cada héroe o villano, eventos especiales durante la ronda y recompensas cosméticas desbloqueables.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains – Tráiler

Video de YouTube sobre Monopoly: Star Wars heroes vs villains.

Miércoles 1 de julio de 2026:

‘Project Reboot’ (PC, Mac y Linux)

Jueves 2 de julio de 2026:

‘Rhythm Heaven Groove’ (Switch)

‘Rhythm Paradise Groove’ recupera la fórmula de la serie musical de Nintendo con una colección de minijuegos donde todo depende del compás. Cada prueba plantea una situación disparatada y una mecánica sencilla, basada en pulsar los botones en el momento justo mientras suena la melodía. La entrega reúne más de 80 juegos rítmicos para un jugador, música original de Tsunku y más de 30 pruebas para varias personas, con opciones colaborativas y competitivas para hasta cuatro jugadores.

Rhythm Paradise Groove – Tráiler

Un video de YouTube que muestra el juego Rhythm Paradise Groove.

Viernes 3 de julio de 2026:

‘Master Healer Kale with useless party’ (PC)

‘Battle For Embolia’ (PC)

‘The Carcass’ (PC)

Una semana de ritmo más pausado

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Continuamos avanzando con una semana bastante contenida en cuanto a lanzamientos, sin grandes superproducciones y con un volumen más reducido de estrenos. En este caso, las posibilidades se reparten entre ‘Rhythm Heaven Groove’, que recupera la serie musical de Nintendo, y ‘Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains’, que lleva el clásico formato de negociación a la galaxia con un formato por equipos con poderes especiales y personajes de la franquicia.