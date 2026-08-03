Dungeons & Dragons ficha a World of Warcraft y Star Wars y recupera Dark Sun

Wizards of the Coast ha presentado durante la Gen Con 2026, Universes Beyond, una iniciativa para ‘Dungeons & Dragons’ que une el juego de mesa con franquicias populares de todo el mundo. Durante la presentación también se anunciaron el regreso de varios clásicos de D&D, incluido el escenario ‘Dark Sun’, D&D Icons, una iniciativa creativa dirigida por varios de los autores originales del juego, una nueva experiencia de D&D Beyond para móviles y distintas novedades relacionadas con las plataformas digitales y los videojuegos a través de contenidos dirigidos tanto a los recién llegados como a los jugadores veteranos.

“Con Universes Beyond llevaremos Dungeons & Dragons a mundos que ya conocemos y apreciamos, como ‘World of Warcraft’. Además, gracias a una colaboración con la que los jugadores llevan años soñando, traeremos por primera vez una galaxia muy, muy lejana a D&D con la llegada de ‘Star Wars’ a nuestra colección de universos”, explicó Dan Ayoub, director de la franquicia de Dungeons & Dragons en Wizards of the Coast. “Al mismo tiempo, recuperaremos escenarios clásicos de D&D como ‘Dark Sun’, ‘Dragonlance’ y ‘Greyhawk’. Estamos comprometidos con ofrecer más opciones y maneras de compartir aventuras entre amigos y familias”.

Dungeons & Dragons recupera escenarios emblemáticos. / Agencias

Universes Beyond

D&D - World of Warcraft

La primera expansión será ‘D&D: World of Warcraft’ y llegará el 17 de noviembre de este año durante la Season of Champions. Creado junto a Blizzard Entertainment, este libro supone el regreso de ‘Warcraft’ a los juegos de rol de mesa, conocidos como TTRPG, después de veinte años. La expansión invita a los jugadores a “tirar los dados por Azeroth”: podrán recrear a su personaje de ‘World of Warcraft’ o crear uno nuevo, recorrer algunos lugares conocidos, adentrarse en mazmorras y combatir contra los enemigos de una franquicia con más de veinte años de historia

Además, se podrá revivir una incursión legendaria de Azeroth con el pack de mapas de la Ciudadela de la Corona de Hielo, un contenido que reúne varios mapas y fichas que podrán utilizarse en una aventura digital incluida, dirigida a personajes de nivel 16 a 20, en la que podrán combatir contra una docena de poderosos jefes o morir en el intento.

“‘World of Warcraft’ y ‘Dungeons & Dragons’ comparten la misma filosofía: ofrecer a los jugadores un mundo lleno de posibilidades y permitirles crear su propia historia”, señaló Holly Longdale, productora ejecutiva y vicepresidenta de ‘World of Warcraft’ en Blizzard Entertainment. “Azeroth siempre ha tenido un significado distinto para cada persona, según los héroes en los que se convierten, las amistades que entablan o las elecciones que toman durante el camino. Llevar ‘World of Warcraft’ a D&D permite vivir ese mismo espíritu de una forma completamente nueva: tu personaje, tu grupo y tu historia”.

Tableros y cartas de la nueva colaboración de Dungeons & Dragons y WOW. / Agencias

Dark Sun regresa con toda su brutalidad

Los jugadores interesados en escenarios más maduros y brutales recibieron durante la Gen Con la confirmación de que una nueva línea de productos basada en el clásico postapocalíptico de culto ‘Dark Sun’ llegará en 2027. Estos libros y accesorios formarán parte de la Season of Survival y nos invitarán a combatir contra tiranos y reyes hechiceros, además de sobrevivir en los restos ensangrentados de Athas.

Icons, un nuevo programa dirigido por grandes autores

El escritor, productor y actor Joe Manganiello subió al escenario para anunciar su nuevo cargo como director creativo ejecutivo de D&D Icons, un programa de contenidos que volverá a reunir a varias figuras históricas vinculadas a D&D, como Margaret Weis, Tracy Hickman y Luke Gygax, para trabajar en algunos de los escenarios preferidos por los jugadores.

El primer proyecto de Icons estará centrado en ‘Dragonlance’, un escenario de fantasía especialmente influyente, cuyos creadores originales volverán a trabajar en un juego de rol de mesa ambientado en este universo después de veinte años. Margaret Weis y Tracy Hickman preparan juntos un nuevo libro de ‘Dragonlance’ que reunirá cuarenta años de experiencia en el volumen más ambicioso publicado hasta ahora dentro de este universo. Además, dentro de Icons, Luke Gygax subió al escenario de la Gen Con para anunciar un nuevo proyecto creado a partir de material inédito e inacabado que dejó su padre, Gary Gygax, creador de D&D. Luke completará la aventura para dar continuidad al legado y la visión de su padre. Estará disponible a partir de 2027.

Greyhawk: Crown of the Witch Queen

‘Greyhawk’ también tuvo presencia durante el evento con el anuncio de ‘Greyhawk: Crown of the Witch Queen’, una nueva aventura que regresará al escenario donde todo comenzó para decidir el destino de Greyhawk, incluido el regreso y ascenso de Drelnza, dispuesta a reclamar su derecho de nacimiento como hija vampira de Iggwilv, la Reina Bruja, también conocida como Tasha.

Warlock: Dungeons & Dragons presenta a Tasha

Los seguidores de Tasha recibieron varios anuncios relacionados con el personaje durante la Gen Con. Wizards of the Coast confirmó su presencia en el videojuego ‘Warlock: Dungeons & Dragons’ y anunció que Maggie Robertson interpretará al personaje y prestará su voz y movimientos. La actriz compartirá reparto con Tricia Helfer, conocida por ‘Battlestar Galactica’ y ‘Lucifer’, que interpretará a Kaatri.

‘Warlock: Dungeons & Dragons’ es un videojuego de acción y aventura en tercera persona para un jugador, ambientado en un mundo abierto de fantasía oscura inspirado en ‘Dungeons & Dragons’. Desarrollado por Invoke Studios, el título pone a los jugadores en la piel de Kaatri, una guerrera veterana que sella un pacto que le permite emplear magia procedente de otros mundos contra las fuerzas oscuras. Durante la presentación también se confirmó que las primeras escenas del juego se mostrarán el 25 de agosto durante la Opening Night Live de la gamescom.

Dungeons & Dragons. / Agencias

D&D Beyond ofrece nuevas formas de acceder al juego

Wizards of the Coast ha tratado de resolver una dificultad importante de D&D Beyond con el anuncio y lanzamiento de la nueva función “Looking For Group”. Los jugadores disponen ahora de tres maneras sencillas de encontrar grupo en D&D: consultar eventos presenciales de su zona mediante WPN Event Finder, contactar con otros jugadores a través del servidor de Discord de D&D o contratar a un Dungeon Master profesional gracias a la colaboración entre D&D Beyond y StartPlaying.

La colaboración con StartPlaying permitirá encontrar de inmediato una sesión de D&D adaptada a las preferencias de cada jugador, con un Dungeon Master experimentado preparado para orientar a las personas que jueguen por primera vez. Como promoción especial durante un periodo limitado, aquellos que nunca hayan probado D&D ni D&D Beyond en línea podrán encontrar y unirse a una sesión en StartPlaying. Hay más información disponible en la web de D&D Beyond.

Además de facilitar la formación de grupos, el equipo de D&D Beyond ha presentado un nuevo modo de juego desarrollado para plataformas móviles y orientado a las sesiones presenciales. Esta experiencia ha sido rediseñada por completo para que las sesiones resulten más sencillas e intuitivas y cada grupo pueda jugar a su manera. D&D Beyond también mostró un vídeo dedicado a este nuevo modo para dispositivos móviles, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2027.

Nueva colaboración

El equipo también anunció un nuevo programa de colaboraciones con estudios de la industria de los juegos de mesa. El proyecto ofrecerá algunos de los escenarios de campaña más conocidos de D&D como parte del apoyo anual destinado a sus juegos de rol y las primeras colaboraciones de 2027 incluirán: Ghostfire Games con ‘Ravenloft’, Visionary Production con ‘Eberron’ y Kobold Press con ‘Forgotten Realms’. Durante los próximos años, el programa incorporará nuevos escenarios de D&D para garantizar que los más populares reciban contenido elaborado por los equipos más vinculados a cada uno de ellos.

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Un poco más de la Gen Con

Para ir cerrando todo lo que dio de sí la cita, apuntar que Theo Solomon se incorpora al elenco de Dungeon Masters para la Campaña 3, ambientada en Azeroth, tal como se mostró en ‘Dungeons & Dragons: World of Warcraft’, y para la Campaña 4, que se desarrollará en el gélido Icewind Dale. En esta última participarán los actores de ‘Baldur’s Gate 3’, que volverán a interpretar a sus personajes para concluir la primera temporada de la serie. Así, con Universes Beyond incorporando nuevos universos al juego e Icons recuperando a creadores veteranos para trabajar en los escenarios donde comenzó la historia de D&D, Wizards of the Coast se prepara para la llegada del catálogo de nuevos contenidos más ambicioso de la historia de la franquicia.