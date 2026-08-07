Hatsune Miku asalta Magic con un mazo de Commander de 100 cartas

Crypton Future Media concibió originalmente Hatsune Miku como un programa musical que permite dar voz a letras y melodías, pero su popularidad creció rápidamente gracias a las innumerables canciones creadas por sus usuarios y compartidas en Internet, hasta mutar en un fenómeno conocido en todo el mundo. Con los años se ha convertido en diva, imagen de productos y especialista en actuaciones en directo como cantante virtual, y ahora se prepara para asaltar las mesas de ‘Magic: The Gathering’ mediante un mazo completo de Commander dedicado a la artista.

Para ello, Wizards of the Coast ha presentado ‘Secret Lair Commander Deck: Hatsune Miku’, un mazo de 100 cartas preparado para jugar que forma parte de Más allá del Multiverso, que combina el universo de la cantante con el juego de cartas. El diseño corre a cargo de Carmen Klomparens y la propuesta está encabezada por Trostani, Selesnya’s Voice, que recibe una ilustración alternativa bajo el nombre de Miku, Song of the People.

Colección de cartas Magic de Hatsune Miku con su nueva colaboración. / Agencias

Trece cartas con nuevas ilustraciones

El apartado artístico cobra especial importancia en esta colección, ya que incorpora 13 cartas con nuevas ilustraciones realizadas por artistas japoneses. Entre ellas se encuentra Miku, Song of the People, obra de KEI, responsable del diseño original de Hatsune Miku, mientras 八三/HASSAN y さいとうなおき/NAOKI SAITO también participan en el proyecto. El trabajo artístico alcanza igualmente las tierras básicas, que estrenan ilustraciones en foil sin bordes.

El mazo apuesta por una estrategia verde y blanca centrada en ganar vidas, desplegar criaturas y hacer crecer poco a poco el campo de batalla, aprovechando esas ventajas para preparar una victoria cada vez más cercana. En la selección encontramos cartas como Archangel of Thune, Aetherflux Reservoir, Crested Sunmare, Rhys the Redeemed, Voice of the Blessed y Mirari’s Wake, capaces de sacar partido a las vidas acumuladas y convertirlas en recursos para reforzar nuestra posición durante el encuentro.

Un mazo completo preparado para jugar

En líneas generales, ‘Secret Lair Commander Deck: Hatsune Miku’ incluye 100 cartas, con 12 cartas foil sin borde acompañadas por nuevas ilustraciones, siete Llanuras y siete Bosques básicos foil sin borde, además de 74 reimpresiones sin foil. El paquete incorpora asimismo diez fichas de doble cara, una caja para guardar el mazo y una versión de Trostani, Selesnya’s Voice como Miku, Song of the People que no podrá utilizarse en juego sancionado.

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Venta durante 24 horas

El mazo se pondrá a la venta en exclusiva a través de la tienda de Secret Lair el próximo lunes 10 de agosto a las 18.00 horas, horario peninsular español, por 149,99 dólares. A partir de ese momento se abrirá un periodo de pedidos de 24 horas, hasta el 11 de agosto a las 17.59 horas, durante el cual se aceptarán todos los encargos. Solo habrá una cantidad limitada disponible para envío inmediato y, cuando se agote, los compradores de la Unión Europea y Reino Unido tendrán que esperar previsiblemente hasta junio de 2027, mientras en Norteamérica los envíos adicionales están previstos para mayo.