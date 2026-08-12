La producción de Max Payne 1 & 2 Remake sigue adelante bajo la supervisión de Rockstar Games

Remedy Entertainment confirma en su último informe financiero que las nuevas versiones de ‘Max Payne’ y ‘Max Payne 2: The Fall of Max Payne’ siguen en desarrollo a pleno rendimiento. Anunciado en 2022, ‘Max Payne 1 & 2 Remake’ pretende reunir las dos primeras entregas de la serie en un único volumen, cuya producción se ha encargado a la desarrolladora, mientras que Rockstar Games financia el proyecto y se encargará de controlar su publicación, por tanto, el estudio finlandés no puede ofrecer nuevos detalles sobre el proyecto.

Durante la presentación del informe, los representantes de Remedy recibieron varias preguntas sobre la adaptación, pero poco pudieron contar. El estudio aseguró que no podía hacer comentarios al respecto y recordó que Rockstar se ocupa de la publicación. Por tanto, no se compartió información adicional sobre la jugabilidad, fecha de lanzamiento ni ningún material promocional.

La producción de Max Payne 1 & 2 Remake sigue adelante. / .

Max contra el imperio de la droga

El primer ‘Max Payne’, publicado en 2001, sigue al conocido detective acusado falsamente de asesinato y perseguido tanto por la policía como por la mafia mientras intenta sobrevivir en los bajos fondos de Nueva York y esclarecer los acontecimientos que han destrozado su vida. Su investigación terminará vinculada a Valkyr, una droga de diseño relacionada con la conspiración que recorre buena parte de la historia. ‘Max Payne 2: The Fall of Max Payne’ retomó la historia en 2003 con un relato de corte negro centrado en su relación con Mona Sax, a quien creía muerta, plagado de nuevas revelaciones y de los tiroteos a cámara lenta que ya habían dado personalidad al original.

El desarrollo de Max Payne 1 & 2 Remake

Remedy reunirá ambas entregas en un único título, de manera que el proyecto recuperará estas dos primeras historias de Max dentro de una misma producción. El proyecto se está desarrollando con el motor Northlight de Remedy y cuenta con un presupuesto financiado por Rockstar Games similar al de una producción AAA del estudio finlandés, mientras que su llegada está anunciada para PC, PS5 y Xbox Series.

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Tráiler del videojuego Max Payne 2.

El proyecto pasó a plena producción durante el segundo trimestre de 2024 y Remedy explicó entonces que el equipo trabajaba para conseguir una versión funcional de principio a fin, que se verá reforzada con algunas características tecnológicas que diferenciarán su jugabilidad con respecto a las entregas originales.