Hideo Kojima cumple 63 años y repasamos los títulos que cambiaron nuestra forma de entender los videojuegos

Nacido el 24 de agosto de 1963 en Setagaya, Tokio, Hideo Kojima era todavía muy pequeño cuando su familia se trasladó a Osaka, donde comenzó una infancia que posteriormente continuaría en Kawanishi, en la prefectura de Hyogo. El cine entró muy pronto en su vida gracias a sus padres, grandes aficionados a las películas, hasta el punto de que en casa era frecuente terminar la jornada viendo una juntos, una costumbre que alimentó una pasión que acabaría acompañándolo durante toda su carrera. Sus primeras inquietudes creativas también encontraron salida en los libros y la escritura, y comenzó a redactar relatos siendo muy joven, mientras imaginaba un futuro en el que dedicarse profesionalmente a una actividad creativa no parecía precisamente el camino más seguro.

Videojuegos. / Cedida

Durante sus años de estudiante, Kojima empezó a grabar pequeñas películas con amigos y soñó con convertirse en director, aunque finalmente cursó Economía en la universidad. Su interés por contar historias nunca desapareció y los videojuegos terminaron ofreciéndole una vía diferente para hacerlo, pese a que entonces trabajar en esta industria estaba lejos de gozar del prestigio actual en Japón y sorprendió incluso a personas de su entorno. En 1986 consiguió entrar en Konami y apenas un año después recibió la oportunidad de dirigir ‘Metal Gear’ para MSX2, el proyecto que convirtió aquellas inquietudes nacidas entre películas, libros y cámaras domésticas en el comienzo de una carrera que terminaría transformando su nombre en uno de los más conocidos del videojuego japonés. Pero, entre tantos títulos y proyectos, ¿cuáles son los videojuegos más importantes de la extensa trayectoria del creador japonés responsable de ‘Metal Gear Solid’?

‘Metal Gear’ (1987)

Aquí nace prácticamente todo. Kojima tomó las limitaciones del MSX2 y las convirtió en una idea de diseño realmente original para su tiempo, premiando evitar al enemigo en lugar de eliminarlo. El sigilo pasó de ser una solución para convertirse en el núcleo de una propuesta que acabaría influyendo en incontables juegos posteriores. El propio Kojima ha explicado en varias ocasiones que las restricciones de la máquina impedían desarrollar el juego de combate que Konami le había encargado, circunstancia que terminó llevándolo a optar por métodos de infiltración junto a la posibilidad de esquivar a los soldados en lugar de combatir constantemente contra ellos.

MSX - Metal Gear Solid

‘Snatcher’ (1988)

Estamos a finales de los años 80, apenas un año después del estreno del primer ‘Metal Gear’ y todavía una década antes de que ‘Metal Gear Solid’ convirtiera a Kojima en una figura internacional. En aquellos días, el joven desarrollador demostró su enorme imaginación con ‘Snatcher’, una aventura que mezcla cyberpunk, investigación y ciencia ficción cinematográfica en una Neo Kobe poblada por seres artificiales capaces de asesinar personas y ocupar su lugar. Más de tres décadas después, continúa siendo una pieza fundamental para comprender al autor que terminaría construyendo historias cada vez más complejas alrededor de la tecnología y la condición humana.

Snatcher - Tráiler

‘Policenauts’ (1994)

Menos conocido, aunque importantísimo para comprender su evolución como narrador, ‘Policenauts’ propone una deliciosa combinación de ciencia ficción, investigación policial, extensos diálogos y una puesta en escena muy cinematográfica que anticipaba parte de los numerosos recursos que Kojima desarrollaría posteriormente. El japonés profundizó aquí en una forma de narrar que ya había ensayado en ‘Snatcher’, apoyándose en una extensa documentación, personajes desarrollados mediante numerosas conversaciones y recursos procedentes del cine antes de trasladar buena parte de esta experiencia a ‘Metal Gear Solid’.

Policenauts – Intro

‘Metal Gear Solid’ (1998)

En 1998 llegó el juego que convirtió definitivamente a Hideo Kojima en un creador de éxito. ‘Metal Gear Solid’ recuperó las bases que había establecido once años antes y las trasladó a las posibilidades tridimensionales de PlayStation, con voces, secuencias realizadas con el propio motor del juego, cambios de perspectiva y numerosas maneras de relacionarse con el jugador. Aquí encontramos la consolidación del lenguaje creativo de Kojima, una manera muy personal de combinar videojuegos y cine que continuaría desarrollando durante las décadas siguientes.

Metal Gear Solid – Tráiler

‘Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty’ (2001)

Tres años después de ‘Metal Gear Solid’, Konami publicó ‘Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty’, una secuela que se sirvió de la popularidad despertada por Solid Snake para conducir al jugador hacia un relato mucho más incómodo. La sustitución del protagonista por Raiden fue apenas el comienzo de una historia centrada en la manipulación de la información, el control de los contenidos digitales, la creación de realidades artificiales y la dificultad para distinguir los hechos de aquello que otros quieren presentar como verdadero. Publicado en 2001, mucho antes de la expansión de las redes sociales y de los algoritmos que hoy condicionan buena parte de aquello que vemos en internet, el juego terminó adquiriendo con los años una vigencia sorprendente.

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty – Trailer

‘Boktai: The Sun Is in Your Hand’ (2003)

Dos años después, en 2003, Kojima produjo y participó directamente en el diseño de uno de los videojuegos más experimentales de su dilatada carrera, ‘Boktai: The Sun Is in Your Hand’. Esta aventura, publicada para Game Boy Advance, aprovechó el propio cartucho de la portátil de Nintendo mediante un sensor fotométrico que detectaba la luz solar del mundo real y la trasladaba al juego, donde podía emplearse para recargar el arma de Django y combatir contra sus enemigos. Kojima figura en los créditos como productor, responsable del diseño y autor de la historia original, mientras Ikuya Nakamura ejerce como director.

Boktai – Tráiler

‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ (2004)

Un año después, en 2004, llegó para muchos la obra cumbre de la serie, ‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’. La tercera gran entrega tridimensional llevó muchas de las ideas de Kojima a un escenario completamente diferente, sustituyendo instalaciones militares y tecnología contemporánea por selvas, supervivencia y espionaje en plena Guerra Fría. Ambientado en 1964, es un título imprescindible para entender la historia de Big Boss y buena parte del universo construido alrededor de ‘Metal Gear’.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

‘P.T.’ (2014)

Sí, merece estar aquí, aunque técnicamente fuese un avance jugable. Aquel diminuto pasillo consiguió aterrorizar a medio planeta con una estructura diseñada sobre la reiteración, cambios casi imperceptibles y una puesta en escena cuidadosamente calculada, hasta convertir una demostración gratuita en un trabajo de terror que sigue dando muchísimo que hablar. Su influencia todavía puede rastrearse en numerosos títulos posteriores, pese a que ‘Silent Hills’, dirigido por Kojima junto a Guillermo del Toro y con Norman Reedus como protagonista, nunca llegó a materializarse.

P.T - Ccoming to PlayStation

‘Death Stranding’ (2019)

El primer gran proyecto de Kojima tras abandonar Konami fue también una declaración de independencia creativa. Caminar, transportar mercancías, conectar territorios y colaborar indirectamente con otros jugadores parecían ingredientes improbables para una superproducción, pero terminaron formando una experiencia prácticamente imposible de confundir con cualquier otra. Kojima volvía además a experimentar con la relación entre jugadores, esta vez mediante conexiones indirectas que permitían compartir construcciones, objetos y ayuda sin necesidad de encontrarse físicamente dentro del mundo. La propuesta tuvo continuidad con ‘Death Stranding 2: On the Beach’, publicado para PS5 en junio de 2025 y posteriormente para PC en marzo de 2026.

Death Stranding - Tráiler Lanzamiento

Una vida dedicada a contar historias a su manera

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Como puedes comprobar, durante cuatro décadas Hideo Kojima ha firmado algunas de las aventuras más personales, ambiciosas y adelantadas a su tiempo que ha dado el videojuego, construyendo una carrera en la que la tecnología, el cine y su particular manera de contar historias han ido siempre de la mano. En la actualidad, al frente de Kojima Productions, mantiene en marcha dos nuevas producciones desarrolladas junto a Xbox Game Studios y Sony Interactive Entertainment. ‘OD’, realizado con Xbox y Jordan Peele entre los narradores implicados en el proyecto, llevará nuevamente al japonés al terreno del terror, mientras ‘Physint’, desarrollado en colaboración con Sony, supondrá su regreso al espionaje de acción y ya tiene confirmados en su reparto a Charlee Fraser, Ma Dong-seok y Minami Hamabe.