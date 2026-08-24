Star Wars Zero Company libra su Guerra Clon mientras Metal Gear Solid 4 rompe 18 años de exclusividad

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 24 al 28 de agosto no faltarán nuevos títulos para PS5, Xbox Series, PC, Switch y Switch 2, en una semana especialmente atractiva para los jugadores de compatibles que llega acompañada de varias producciones muy interesantes.

Electronic Arts abre nuestra semana con ‘Star Wars Zero Company’, que propone una aventura de estrategia por turnos ambientada en el ocaso de las Guerras Clon. También se publica ‘Resonance: A Plague Tale Legacy’, una entrega ambientada 15 años antes de ‘A Plague Tale: Requiem’ protagonizada por Sophia, que viaja hasta la Isla del Minotauro para descubrir los secretos de su pasado.

Nuestra relación de lanzamientos se completa con ‘Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2’, que recupera ‘Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots’ y ‘Metal Gear Solid: Peace Walker’, además de incluir ‘Metal Gear: Ghost Babel’, y ‘1666: Amsterdam’, que plantea una oscura aventura de acción repleta de brujería. Junto a ellos llegan producciones independientes tan llamativas como ‘Lou’s Lagoon’, ‘Brigandine: Abyss’, ‘Kalanoro’, ‘Aggelos 2’, ‘Blood Dungeon’ o ‘Apidya’, entre muchas más. A continuación, puedes consultar una selección de juegos acompañados por sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 24 de agosto de 2026:

‘Titanic Escape Simulator’ (PC)

‘Burned Horizons’ (PC)

‘Wordless Forest’ (PC)

Martes 25 de agosto de 2026:

‘Aliens: Fireteam Elite 2’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Western Rye’ (PC)

‘1666: Amsterdam’ (PC)

‘1666: Amsterdam’ es la nueva apuesta de Patrice Désilets, director creativo de ‘Assassin's Creed’, esta vez desarrollado y publicado por Panache Digital Games. La historia transcurre entre 1666, 1999 y la actualidad, aunque buena parte de la aventura nos lleva hasta el Ámsterdam del siglo XVII para seguir a Noa Brooklyn, una bruja conocida como la Coleccionista que debe identificar a unas entidades sobrenaturales ocultas entre los habitantes de la ciudad. Durante el día puede recorrer sus calles, investigar edificios y reunir información sobre sus objetivos, mientras que por la noche emplea sus poderes para enfrentarse a ellos.

1666: Amsterdam - Gameplay

Miércoles 26 de agosto de 2026:

‘Brigandine: Abyss’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Shadow Dungeon’ (PC)

Jueves 27 de agosto de 2026:

‘Aggelos 2’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Lou’s Lagoon’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Resonance: A Plague Tale Legacy’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Metal Gear Solid: Master Collec. Vol. 2’ (PS5, PC, Xbox Series, Switch, Switch 2)

La edición ‘Master Collection Vol. 2’ repite el formato de la primera recopilación y reúne ‘Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots’ y ‘Metal Gear Solid: Peace Walker’, junto con ‘Metal Gear: Ghost Babel’ como contenido adicional. ‘Metal Gear Solid 4’ se lanzó originalmente para PS3 en 2008 y permaneció allí como una especie de título exclusivo de Sony durante 18 años. ‘Peace Walker’ llegó originalmente a PSP en 2010 y traslada la historia a Costa Rica, donde Big Boss comienza a levantar su propio ejército mientras investiga la presencia de una misteriosa fuerza armada. Por último, ‘Metal Gear: Ghost Babel’ recupera la aventura creada para Game Boy Color en el año 2000, una entrega protagonizada por Solid Snake que propone una historia independiente de la línea argumental principal de la serie.

The Snakes Saga – Tráiler

‘Star Wars Zero Company’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Zero Company’ es un juego de estrategia por turnos publicado por Electronic Arts y desarrollado por Bit Reactor en colaboración con Lucasfilm Games, con la participación de Respawn Entertainment que se sitúa en el ocaso de las Guerras Clon y nos pone en la piel de Hawks, un antiguo oficial de la República que dirige la Compañía Zero, un grupo de agentes procedentes de distintos rincones de la galaxia. El equipo participa en una operación contra una nueva amenaza que podría extenderse por toda la galaxia si no logran detenerla a tiempo.

Star Wars Zero Company - Final Trailer

Viernes 28 de agosto de 2026:

‘A Little Age’ (PC)

‘Allumeria’ (PC)

Guns of the Patriots abandona PS3 después de 18 años

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La presencia de ‘Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots’ en ‘Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2’ supone la primera adaptación del juego desde su estreno original en 2008, cuando llegó en exclusiva a PS3 y se quedó anclado a la consola de Sony durante 18 años. Konami recupera ahora la última gran línea de producciones de Solid Snake para PS5, Xbox Series, PC, Switch y Switch 2, dentro de una colección que también incorpora ‘Metal Gear Solid: Peace Walker’ en su versión de ‘HD Collection’ y ‘Metal Gear: Ghost Babel’.