Los fuegos fatuos toman Teamfight Tactics con la llegada de Foresta encantada y su nueva etapa bajo Unreal Engine

Los grandes cambios en los entornos competitivos suelen empezar por pequeñas modificaciones que, con el tiempo, terminan cambiando su desarrollo general. A lo largo de la historia, reglamentos y sistemas de competición han ido modificando poco a poco la manera de jugar, competir y entender cada disciplina, hasta convertir aquellas pequeñas variaciones de base en parte natural del formato. ‘Teamfight Tactics’ afronta ahora uno de esos procesos paulatinos con ‘Foresta encantada’, el 18.º set del juego de estrategia de Riot Games estrenado este 25 de agosto. En líneas generales estamos ante una actualización gratuita disponible en los servidores oficiales de PC y dispositivos móviles que renueva buena parte de las condiciones competitivas y, además, supone el estreno del título bajo Unreal Engine.

Teamfight Tactics. / Cedida

Los fuegos fatuos se incorporan como recurso temporal

El nuevo set traslada los combates al interior de un bosque impregnado de magia ancestral, plagado de criaturas colosales y espíritus que intervienen directamente en el curso de cada enfrentamiento. Tomando esta ambientación como telón de fondo se incorpora un nuevo plantel de campeones y atributos con numerosas posibilidades para formar los equipos, entre ellas Bestia de la Grieta y Bosque ancestral, dos atributos sobre los que pueden construirse diferentes formaciones y cuya eficacia dependerá de la combinación de unidades, recursos y ventajas obtenidas durante cada encuentro.

Como novedad jugable el set introduce los fuegos fatuos, unos habitantes mágicos del bosque que se presentan temporalmente en la tienda y que pueden adquirirse una vez por ronda. Al adquirirlos se obtienen bonificaciones durante el combate, oro, experiencia y diferentes recompensas, aunque en determinadas ocasiones habrá que asumir riesgos mayores antes de conocer el resultado de la operación.

Su influencia sobre las rondas crece conforme progresan las partidas, ya que las versiones van ganando potencia y pueden variar sus recursos para las rondas siguientes. Esta mecánica, por tanto, introduce una nueva variable dentro de la gestión de recursos de ‘Teamfight Tactics’, donde la gestión del oro, la preparación de la formación y el momento elegido para invertir continúan condicionando las opciones de llegar a los últimos compases.

‘Foresta encantada’ además restaura el carrusel, una mecánica utilizada anteriormente en ‘TFT’ que recupera la selección de campeones y objetos durante el transcurso del encuentro. Con esto, su regreso amplía las posibilidades a la hora de reorganizar una formación o responder a las necesidades que puedan surgir mientras avanza la competición.

Primer set desarrollado con Unreal Engine

Este paquete es el primer set de ‘Teamfight Tactics’ desarrollado con Unreal Engine. Antes de su estreno, el contenido se probó a fondo en una beta pública que permitió al estudio recopilar comentarios y revisar el comportamiento tanto de los nuevos atributos como de los fuegos fatuos. Matthew “Witty” Wittrock, responsable del set, explica que esa fase previa resultó especialmente valiosa para el equipo durante la preparación y confirmó que Riot Games continuará trabajando sobre esta transición a Unreal Engine en próximas actualizaciones.

El lanzamiento también incorpora un nuevo pase de batalla y varias recompensas cosméticas. La versión 18.1 incluye Aatrox oficinista chibi, Aphelios manantial del florecer espiritual desatado y Shyvana viaje inmortal chibi de prestigio, mientras que la actualización 18.2 ampliará posteriormente el catálogo con Jinx luchadora de almas chibi, Torneo del caos de Jinx y LeBlanc aquelarre desatada.

Teamfight Tactics - Set Trailer

Nuevo ciclo competitivo

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‘Foresta encantada’ inicia así una nueva temporada para ‘Teamfight Tactics’ renovando aspectos relacionados con la formación de los equipos, la administración de recursos y la capacidad de reacción durante los enfrentamientos, al tiempo que el cambio de motor aplica mejoras gráficas que apenas alteran las reglas plásticas de la competición. Riot Games introduce nuevas mecánicas en las rondas y comienza al mismo tiempo la transición hacia las tecnologías Unreal Engine aunque, por el momento, el cambio de motor incide mínimamente en las posibilidades lúdicas