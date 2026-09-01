Valorant: Karmine Corp conquista Badalona y levanta el título de VCT EMEA ante Team Liquid

Karmine Corp cerró por todo lo alto su paso por Badalona y se proclamó campeón de VCT EMEA Stage 2 después de imponerse por 3-1 a Team Liquid en una final que reunió a dos de los equipos llamados a representar a Europa en el próximo Champions de Shanghái. El conjunto francés tomó ventaja durante los primeros compases del encuentro, resistió la reacción de su rival y terminó levantando el trofeo ante las gradas del Olímpic Arena.

El camino del vencedor

La formación francesa llegó al domingo después de derrotar por 2-0 a FUT Esports en la final del cuadro superior, resultado que le permitió avanzar directamente hacia la pelea por el campeonato. Team Liquid tuvo que recorrer un camino más largo y, tras vencer también por 2-0 a Fire Flux Esports el viernes, superó el sábado a FUT Esports por un contundente 3-0 para obtener la segunda plaza de la gran final.

Imágenes de la final del VCT EMEA Stage 2. / Agencias

El duelo definitivo terminó decantándose del lado de Karmine Corp por 3-1 después de cuatro mapas muy competidos. El equipo francés tomó el mando durante buena parte del enfrentamiento y supo responder cuando Team Liquid intentó prolongar la serie, poniendo así el broche a un Stage 2 muy diferente al vivido durante los primeros meses del año. Dastan ‘dos9’ Zhumagali fue elegido MVP de la final después de una actuación sobresaliente en el momento de mayor exigencia.

El título supone además una importante recompensa para Karmine Corp después de varias temporadas en VCT EMEA sin poder pelear hasta el final por uno de los grandes campeonatos regionales. Esta vez, el conjunto francés logró cambiar su rumbo competitivo y abandonar Badalona como campeón, acompañado además por la clasificación para la Champions Shanghái.

Cuatro representantes europeos rumbo a Shanghái

Los resultados de las últimas jornadas también dejaron resueltas las cuatro plazas de EMEA para el campeonato mundial. Karmine Corp y Team Liquid estarán acompañados por FUT Esports y Team Vitality en Champions Shanghái, torneo que reunirá a los mejores conjuntos internacionales entre finales de septiembre y octubre.

Hubo un gran ambiente durante la final del VCT EMEA Stage 2, en el que se proclamó campeón Karmine Corp. / Agencias

España y Francia también midieron fuerzas

La jornada del sábado reservó espacio para un encuentro de exhibición entre creadores de contenido españoles y franceses. Óscar ‘Mixwell’ Cañellas encabezó el conjunto español frente al grupo dirigido por Adrien ‘ZeratoR’ Nougaret, que se saldó con victoria francesa después de un mapa muy disputado que sirvió como complemento a la competición profesional.

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Durante tres jornadas, Badalona reunió a miles de seguidores de ‘Valorant’ alrededor de una cita que vendió sus más de 8.000 localidades a lo largo del fin de semana. Riot Games acompañó las jornadas con distintas actividades para el público alrededor del recinto, además de espacios para jugar, propuestas relacionadas con ‘Valorant’. El apartado competitivo, sin embargo, terminó siendo propiedad de Karmine Corp, que salió de Badalona con el título de VCT EMEA Stage 2 y el billete para medirse con los mejores equipos del mundo en Shanghái.