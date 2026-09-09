Riot Games ha adelantado buena parte de los contenidos previstos para el Acto 2 de la Temporada 3 de ‘League of Legends’ (LoL), que llegará con una mayor presencia de la música, cambios en el chat de voz y cinco campeones de Demacia que se incorporarán a ‘League Classic’, además de una segunda fase de la Clasificatoria de 5. Primero llegarán Poppy, Xin Zhao, Shyvana, Galio y Fiora con la versión 26.18, y después Graves junto a otros tres campeones de Aguas Estancadas.

Paul Bellezza, productor ejecutivo de ‘League of Legends’, y Andrei van Roon, responsable del estudio, han repasado los planes del juego a través de un nuevo diario de desarrollo, donde Riot muestra mayor interés por la música durante este segundo acto, y ha anticipado su primera sorpresa para este 9 de septiembre, al tiempo que ha ofrecido información sobre la ampliación del chat de voz, los próximos contenidos de Classic, el siguiente set de ARAM Mayhem y el regreso de la Clasificatoria de 5. Repasamos todas las novedades a continuación.

El chat de voz llegará a todo el equipo

El sistema de voz permite actualmente hablar con los integrantes de un grupo creado previamente, pero Riot trabaja para ampliar esta función a todos los miembros del equipo. La compañía también prepara una cancelación de ruido más eficaz, conexiones más rápidas y una mayor estabilidad, con el objetivo de que las conversaciones sean más claras y funcionen mejor durante los encuentros.

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades. / Elsotanoperdido

El acceso al chat de voz estará reservado a jugadores con nivel de Honor 3 o superior, ya que Riot quiere mantener un control adecuado a medida que aumente su uso. La función llegará únicamente a los servidores donde la desarrolladora pueda garantizar el soporte necesario, mientras continúa revisando el sistema de Honor para que represente mejor el comportamiento de los jugadores durante los encuentros.

Llegarán además los denominados aspectos de voz, que permitirán modificar la voz del jugador manteniendo las comunicaciones claras incluso durante los combates de equipo, cuando coinciden numerosas habilidades y efectos. Las primeras pruebas comenzarán en Norteamérica y Oceanía con la versión 26.20 y, según funcionen, Riot valorará llevar esta función a más regiones.

Classic recibe cinco campeones en la versión 26.18

‘League Classic’ también recibirá cambios tras el cierre de la primera votación del Consejo, cuyos resultados se conocerán próximamente. Riot ha revisado la iluminación y texturas del mapa para recuperar un aspecto más luminoso y cercano al de los primeros años de ‘League of Legends’, mientras que en el terreno jugable aumentará la obtención de PI y experiencia, todos los jugadores recibirán dos páginas de runas adicionales, habrá una segunda bonificación por victoria diaria y muchas runas reducirán su precio, modificaciones introducidas tras las opiniones recibidas durante las últimas semanas.

Con la versión 26.18 se incorporarán Poppy, Xin Zhao, Shyvana, Galio y Fiora, cinco campeones de Demacia que ampliarán el plantel de ‘League Classic’. Después será el turno de Graves, que llegará acompañado por otros tres campeones de Aguas Estancadas.

ARAM Mayhem llevará la música al centro del escenario

La siguiente tanda de ARAM Mayhem llegará con la versión 26.2 y mantendrá la temática musical, acompañada por nuevos aumentos y misiones con recompensas propias, independientes de la ruta de progreso del modo. Al inicio de los encuentros entrará en acción un acto musical que alterará su desarrollo de una forma parecida a los Invitados de Honor de Arena. Riot todavía no ha explicado todas las posibilidades que ofrecerá esta mecánica, aunque la música tendrá una presencia mucho mayor durante esta nueva etapa de ARAM Mayhem.

Actualización de desarrollo - League of Legends

Regresa la Clasificatoria de 5

La Clasificatoria de 5 comenzará una nueva etapa con la versión 26.18 tras la primera fase, celebrada entre junio y septiembre, cuyas recompensas se entregarán con esa misma actualización. La nueva fase incorporará una selección previa en la que los equipos podrán consultar cierta información sobre sus rivales antes de escoger campeones y bloqueos, mientras que la cola permanecerá abierta durante más horas los fines de semana, comenzando antes y cerrando más tarde. Esta nueva etapa se desarrollará entre septiembre y diciembre y permitirá conseguir una segunda tanda de recompensas vinculadas a la Clasificatoria de 5.

¿Cuándo comenzará Worlds?

Riot también ha recordado que las solicitudes para formar parte del League Partner Program siguen abiertas. En cuanto a la competición internacional, Worlds comenzará el 15 de octubre en Los Ángeles, California, y concluirá el 14 de noviembre con la gran final en Brooklyn, Nueva York.

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Durante las próximas semanas, el Acto 2 de la Temporada 3 irá incorporando el chat de voz ampliado, la llegada de Poppy, Xin Zhao, Shyvana, Galio y Fiora a ‘League Classic’, la temática musical de ARAM Mayhem y una nueva etapa de la Clasificatoria de 5, con buena parte de estos contenidos repartidos entre las versiones 26.18 y 26.20.