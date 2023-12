El frío ha llegado para quedarse. Y con él, como todos los inviernos todos recurrimos a ropa más abrigada para estar más calentitos. Son muchas las prendas que se utilizan para ello, camisetas térmicas, camisas de manga larga, pantalones de pana o con forro, además de abrigos, guantes, bufandas y gorros.Otro clásico que nunca falla en el armario son las sudaderas y los jerséis. ¿El problema? Ocupan demasiado espacio en el armario y mantenerlo ordenado a veces es una auténtica odisea. Tras doblarlos y ordenarlos uno a uno, es inevitable que el desorden vuelva pronto a las estanterías y en pocos días esté todo manga por hombre una vez más. Sin embargo, hay una serie de trucos que te van a ayudar a manterlo ordenado todo el año.

Si tienes los jerséis apilados y tienes el problema de que no ves los que hay por detrás en las baldas del armario, la solución ideal es usar organizadores. El truco en sí consiste en usar un organizador para los jerséis más finos, y por detrás tener todos los que son más gruesos. Así conseguirás un efecto visual mucho más sencillo para no tener que ir rebuscando cada día cuando buscas la ropa con la que vestirte. Otra idea puede ser ordenarlos también por gama de colores, con lo que también ganas a la hora de crear tus propios looks.

Claves para tenerlo siempre ordenado