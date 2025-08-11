El truco viral para limpiar la vitrocerámica, dejarla como nueva y decir adiós a la grasa

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un auténtico tesoro de soluciones prácticas para el hogar. Entre ellas, TikTok lidera la tendencia con miles de vídeos virales que muestran desde recetas hasta rutinas de limpieza efectivas. Uno de los temas que más ha captado la atención de los usuarios es cómo limpiar la vitrocerámica de manera fácil, rápida y, sobre todo, económica. El truco viral para limpiar la vitrocerámica que está arrasando en Internet, ¿sabes cómo aplicarlo para que tu cocina brille como el primer día? Su fórmula combina productos accesibles y una técnica sencilla que promete resultados sorprendentes.

La vitrocerámica es uno de los elementos más utilizados y a la vez más delicados de la cocina. Aunque es moderna, práctica y estética, mantenerla sin manchas, grasa incrustada o marcas de ollas no siempre es tarea sencilla. Con el uso diario, es normal que acumulen restos de comida, salpicaduras de aceite o residuos quemados difíciles de eliminar con métodos convencionales.

Muchas personas recurren a productos químicos agresivos o esponjas abrasivas que, lejos de solucionar el problema, terminan dañando la superficie y generando rayones. Por ello, encontrar un truco casero para limpiar la vitrocerámica sin dañarla ha sido una verdadera revolución en redes sociales.

Paso a paso para una limpieza perfecta

El truco comienza con un producto que, aunque no es el más conocido para este tipo de superficies, resulta clave para eliminar la suciedad superficial: la crema limpiadora Cif. Aplicar una pequeña cantidad sobre la vitrocerámica ayuda a desincrustar la grasa acumulada y el polvo, evitando que estos restos puedan arañar la superficie.

El segundo paso consiste en utilizar "The Pink Stuff", un limpiador multiusos con gran capacidad para eliminar residuos adheridos. La aplicación debe realizarse con movimientos circulares, lo que permite un reparto uniforme del producto y potencia su eficacia.

Para los restos más resistentes, la usuaria recomienda el uso de una rasqueta. Este accesorio permite retirar suciedad que a simple vista podría pasar desapercibida, pero que puede afectar la apariencia y el funcionamiento de la vitrocerámica. Pasar la rasqueta con suavidad ayuda a preservar la superficie sin generar daños. Una vez eliminados los residuos más visibles, es recomendable aplicar una nueva capa de crema limpiadora. Este paso adicional no solo garantiza una limpieza profunda, sino que también ayuda a disimular pequeños arañazos y marcas que pueda tener la vitrocerámica.

El último secreto para conseguir un acabado reluciente es el limpiacristales en espuma. Tras retirar los restos de crema con una bayeta húmeda, aplicar este producto permite obtener una vitrocerámica sin manchas ni residuos, con un brillo impecable.

Mantener la vitrocerámica limpia es todo un reto. / Agencias

Consejos adicionales para mantener tu vitrocerámica siempre perfecta