Los mejores trucos para lavar las toallas de playa y piscina cuando acaben las vacaciones

Las vacaciones son un tiempo para disfrutar del sol, el mar y la piscina. Sin embargo, cuando estos días de relax llegan a su fin, es importante no descuidar la limpieza de las toallas de playa y piscina. Estos artículos, esenciales durante el verano, acumulan arena, sal, cloro, protector solar y otros residuos que pueden deteriorar su calidad si no se lavan adecuadamente. Es esencial para garantizar su durabilidad y mantenerlas en perfectas condiciones para futuros usos. ¿Sabes cómo hacerlo? Siguiendo estos trucos, podrás disfrutar de toallas limpias, suaves y frescas durante mucho más tiempo.

Importante, una vez que hayas lavado y secado correctamente tus toallas de playa y piscina, es crucial guardarlas limpias y secas. Almacenarlas adecuadamente no solo ayuda a mantenerlas en buen estado, sino que también evita la proliferación de bacterias, moho y malos olores.

Antes de guardarlas, asegúrate de que las toallas estén completamente secas. Puedes doblarlas cuidadosamente y colocarlas en un lugar fresco y seco, preferiblemente en un armario o cajón. Si es posible, utiliza bolsas de tela para protegerlas del polvo y la humedad. Evita guardarlas en lugares húmedos, como baños o sótanos, para prevenir la formación de moho.

En agua fría y sin suavizante

Uno de los primeros pasos para lavar las toallas de playa y piscina correctamente es utilizar agua fría en lugar de agua caliente. Aunque podría parecer que el agua caliente es más efectiva para eliminar bacterias y suciedad, en realidad, el agua fría es más recomendable. Las altas temperaturas pueden dañar las fibras de las toallas, haciendo que se desgasten más rápidamente. Además, el agua fría es suficiente para eliminar el cloro, la sal y otros residuos sin comprometer la integridad del tejido.

Es importante evitar el uso de suavizantes cuando laves tus toallas. Aunque los suavizantes dejan la ropa con un aroma agradable y una textura suave, estos productos pueden afectar negativamente la capacidad de absorción de las toallas. Con el tiempo, el suavizante crea una capa en las fibras que reduce su capacidad para absorber agua, lo cual es un problema para las toallas que deben secar tu piel de manera eficiente. En su lugar, puedes utilizar alternativas naturales como el vinagre de limpieza.

Uso de bicarbonato y vinagre de limpieza

El bicarbonato de sodio y el vinagre de limpieza son dos aliados poderosos para mantener tus toallas de playa y piscina en perfecto estado. Estos productos naturales no solo son efectivos para eliminar manchas y malos olores, sino que también ayudan a mantener la suavidad y la frescura de las toallas.

Para un lavado eficaz, añade media taza de bicarbonato de sodio junto con el detergente en el ciclo de lavado. El bicarbonato de sodio actúa como un desodorizante natural y ayuda a eliminar manchas difíciles, como las causadas por el protector solar. Además, es muy útil para neutralizar los olores desagradables que pueden quedar impregnados en las toallas después de su uso en la playa o la piscina.

Por otro lado, el vinagre de limpieza es excelente para suavizar las toallas sin necesidad de usar suavizantes comerciales. Agrega una taza de vinagre blanco en el ciclo de enjuague. El vinagre no solo elimina los restos de detergente que pueden quedar en las fibras, sino que también ayuda a restaurar la capacidad de absorción de las toallas. Además, es efectivo para neutralizar el cloro y la sal, que pueden causar que las toallas se vuelvan ásperas y rígidas.

Usar bolas de aluminio en la secadora

Otro truco muy útil para lavar y secar las toallas de playa y piscina es utilizar bolas de aluminio en la secadora. Estas bolas ayudan a reducir el tiempo de secado y a mejorar la suavidad de las toallas. Al moverse en el tambor de la secadora, las bolas de aluminio evitan que las toallas se apelmacen y permiten que el aire circule mejor entre ellas, lo que facilita un secado más uniforme y rápido.

Para utilizar este truco, simplemente forma varias bolas con papel de aluminio y colócalas en la secadora junto con las toallas. Además de acelerar el proceso de secado, este método también ayuda a reducir la electricidad estática, dejando las toallas esponjosas y suaves sin necesidad de suavizantes químicos.