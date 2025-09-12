El mejor truco viral para limpiar los filtros de la campana extractora

La limpieza de la cocina es una de las tareas del hogar menos agradecidas, cada vez que cocinas vuelve a acumular suciedad. Mantener la campana extractora de limpia es esencial no solo para una apariencia reluciente, sino también para asegurar que funcione de manera óptima. A lo largo del tiempo, los filtros de la campana pueden acumular una gran cantidad de grasa, polvo y residuos que disminuyen su eficiencia. Si notas que tu campana ya no absorbe los olores y el humo como antes, es posible que los filtros estén tapados con grasa, pero no te preocupes: aquí te contamos cómo limpiarlos de manera sencilla y rápida.

En redes sociales, ha circulado un truco casero para limpiar los filtros de la campana extractora con tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio, jabón lavaplatos y agua caliente. Estos ingredientes no solo son efectivos, sino que también son seguros para la mayoría de los materiales de los filtros y económicos. Con este sencillo tip, ¡dile adiós a la grasa acumulada y da la bienvenida a una cocina fresca y reluciente!

¿Por qué limpiar los filtros de la campana extractora?

Los filtros de la campana extractora cumplen una función muy importante en la cocina: retienen la grasa y el humo generados al cocinar, evitando que se dispersen en el ambiente. Sin embargo, a medida que estos filtros se ensucian, su capacidad para atrapar la grasa disminuye, lo que puede afectar la calidad del aire en tu cocina e incluso generar malos olores.

Además, una campana extractora con filtros sucios trabaja más de lo necesario, lo que puede aumentar el consumo de energía y reducir su vida útil. Mantener los filtros limpios no solo mejora el ambiente de la cocina, sino que también puede ayudarte a ahorrar en el consumo energético.

¿Qué necesitas para limpiar los filtros de la campana extractora? Para este truco de limpieza viral en redes sociales, solo necesitarás tres ingredientes muy fáciles de conseguir y de usar:

Bicarbonato de sodio : Este ingrediente es conocido por sus propiedades de limpieza y desengrasantes. Ayuda a descomponer la grasa y facilita su eliminación.

: Este ingrediente es conocido por sus propiedades de limpieza y desengrasantes. Ayuda a descomponer la grasa y facilita su eliminación. Jabón lavaplatos : El jabón lavaplatos tiene la capacidad de remover aceites y grasas de una manera muy efectiva. Asegúrate de usar uno de buena calidad.

: El jabón lavaplatos tiene la capacidad de remover aceites y grasas de una manera muy efectiva. Asegúrate de usar uno de buena calidad. Agua caliente: El agua caliente es clave para aflojar la grasa acumulada en los filtros, permitiendo que los ingredientes anteriores puedan actuar con mayor eficacia.

Paso a paso: Cómo limpiar los filtros de la campana extractora

Con este método casero, no necesitarás productos químicos agresivos, solo estos tres ingredientes y un poco de paciencia. Sigue estos pasos para dejar tus filtros como nuevos:

Retira los filtros de la campana : La mayoría de las campanas extractoras tienen filtros que se pueden retirar fácilmente. Consulta el manual de tu electrodoméstico para saber cómo hacerlo de manera segura. Recuerda apagar la campana antes de manipular los filtros.

: La mayoría de las campanas extractoras tienen filtros que se pueden retirar fácilmente. Consulta el manual de tu electrodoméstico para saber cómo hacerlo de manera segura. Recuerda apagar la campana antes de manipular los filtros. Llena un recipiente grande con agua caliente : Si tienes una olla grande o una bandeja para hornear profunda, llénala con agua caliente. Si no tienes una olla lo suficientemente grande, puedes utilizar el fregadero de la cocina, siempre y cuando lo llenes de agua caliente.

: Si tienes una olla grande o una bandeja para hornear profunda, llénala con agua caliente. Si no tienes una olla lo suficientemente grande, puedes utilizar el fregadero de la cocina, siempre y cuando lo llenes de agua caliente. Añade el jabón lavaplatos : Echa unas cuantas gotas de jabón lavaplatos en el agua caliente. Este paso es importante para que el jabón comience a descomponer la grasa acumulada.

: Echa unas cuantas gotas de jabón lavaplatos en el agua caliente. Este paso es importante para que el jabón comience a descomponer la grasa acumulada. Incorpora el bicarbonato de sodio : Agrega aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio al agua con jabón. Es importante hacerlo poco a poco para evitar que el agua burbujee demasiado.

: Agrega aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio al agua con jabón. Es importante hacerlo poco a poco para evitar que el agua burbujee demasiado. Remoja los filtros: Coloca los filtros de la campana en el agua con jabón y bicarbonato. Asegúrate de que queden completamente sumergidos. Si los filtros son muy grandes, puedes hacer este proceso en varias rondas.

Con este truco viral, limpiar los filtros de tu campana extractora nunca ha sido tan fácil. / SD

Déjalos actuar : Permite que los filtros se remojen durante al menos 15-30 minutos. Esto le dará tiempo al bicarbonato y al jabón para descomponer la grasa. Si la grasa está muy incrustada, puedes dejarlos en remojo por más tiempo.

: Permite que los filtros se remojen durante al menos 15-30 minutos. Esto le dará tiempo al bicarbonato y al jabón para descomponer la grasa. Si la grasa está muy incrustada, puedes dejarlos en remojo por más tiempo. Cepilla los filtros : Pasado el tiempo de remojo, utiliza un cepillo de cerdas suaves para frotar los filtros. Notarás cómo la grasa se desprende con facilidad. Asegúrate de limpiar todas las áreas del filtro, especialmente las esquinas y los bordes.

: Pasado el tiempo de remojo, utiliza un cepillo de cerdas suaves para frotar los filtros. Notarás cómo la grasa se desprende con facilidad. Asegúrate de limpiar todas las áreas del filtro, especialmente las esquinas y los bordes. Enjuaga con agua caliente : Una vez que hayas retirado toda la grasa, enjuaga los filtros con agua caliente para eliminar cualquier residuo de jabón y bicarbonato.

: Una vez que hayas retirado toda la grasa, enjuaga los filtros con agua caliente para eliminar cualquier residuo de jabón y bicarbonato. Seca y vuelve a instalar: Coloca los filtros en un lugar limpio y seco para que se sequen por completo antes de volver a instalarlos. Es importante que no queden húmedos, ya que esto podría afectar la campana. Una vez secos, colócalos de nuevo en la campana extractora.

¿Cada cuánto tiempo debes limpiar los filtros de tu campana?

La frecuencia con la que debes limpiar los filtros de la campana extractora depende de cuánto cocines. Si cocinas todos los días, es recomendable limpiarlos al menos una vez al mes. Si cocinas con menos frecuencia, podrías limpiarlos cada dos o tres meses. Mantener una rutina de limpieza te ayudará a prolongar la vida útil de la campana y a mantener un ambiente más fresco en la cocina.