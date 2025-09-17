Aviso de la Ordenatriz: Los tres errores más comunes a la hora de usar la lavadora

El uso de la lavadora es una tarea que muchos realizamos casi de manera automática, confiando en que este electrodoméstico hará su trabajo de limpieza del hogar de la manera más eficiente posible. Sin embargo, no siempre somos conscientes de que ciertas prácticas al poner la lavadora pueden estar comprometiendo su eficacia, e incluso acortando la vida útil del aparato. La famosa experta en organización y limpieza, conocida como La Ordenatriz, ha identificado los tres errores más comunes que cometemos al poner la lavadora: llenar el tambor demasiado, usar ciclos de lavado demasiado cortos, y no mantener la lavadora adecuadamente limpia. Estos errores pueden tener consecuencias directas no solo en el rendimiento de la lavadora, sino también en la limpieza de nuestra ropa y el consumo de energía.

Estos tres errores comunes pueden parecer inofensivos, pero a largo plazo afectan la eficiencia del electrodoméstico y la calidad de nuestros lavados. Siguiendo estos consejos y corrigiendo estos malos hábitos, no solo prolongaremos la vida útil de la lavadora, sino que también conseguiremos ropa más limpia y fresca en cada lavado.

Llenar la lavadora demasiado

Uno de los errores más comunes al usar la lavadora es sobrecargar el tambor, es decir, llenarla más de lo recomendado. A menudo, por ahorrar tiempo o energía, tendemos a meter más ropa de la que el aparato puede manejar correctamente, pero esta práctica es contraproducente. Según La Ordenatriz, este es uno de los fallos más dañinos, tanto para el electrodoméstico como para nuestras prendas. ¿Por qué es un problema sobrecargar la lavadora? Cuando llenamos la lavadora en exceso, el tambor no tiene suficiente espacio para girar libremente, lo que provoca que la ropa no se lave de manera uniforme. El agua y el detergente no circulan correctamente, lo que significa que las manchas persistentes no se eliminan y la ropa puede salir con mal olor o incluso sucia. Además, este exceso de carga pone una presión innecesaria sobre el motor y otros componentes mecánicos, lo que puede causar desgaste prematuro y reducir la vida útil del aparato.

Consecuencias de llenar la lavadora demasiado:

Ropa mal lavada: Las prendas no se limpian adecuadamente al no tener espacio para moverse dentro del tambor. Desgaste del electrodoméstico: El motor y los componentes se ven sometidos a un esfuerzo adicional, lo que puede provocar fallos mecánicos. Mayor consumo de energía: Aunque parezca que estamos ahorrando al meter más ropa en un solo lavado, el hecho de que la lavadora trabaje con más esfuerzo puede aumentar el consumo energético.

¿Cómo evitar sobrecargar la lavadora?

La Ordenatriz sugiere que la lavadora debe llenarse hasta un 80% de su capacidad para que funcione de manera óptima. Un truco sencillo para comprobar si hemos cargado demasiado la lavadora es introducir una mano entre la ropa y la parte superior del tambor. Si la mano cabe cómodamente, la carga es la adecuada.

Usar ciclos de lavado demasiado cortos

Otro error frecuente, según La Ordenatriz, es usar ciclos de lavado demasiado cortos. En la búsqueda de ahorrar tiempo o reducir el consumo de agua y energía, a menudo recurrimos a programas rápidos que, si bien pueden ser útiles en situaciones específicas, no siempre son adecuados para todas las prendas. ¿Por qué los ciclos cortos no siempre son la mejor opción? Los ciclos rápidos o cortos están diseñados principalmente para ropa que no está muy sucia, y para cargas pequeñas. Sin embargo, si usamos estos ciclos para ropa que requiere una limpieza más profunda, como toallas, sábanas, o ropa con manchas difíciles, no obtendremos los resultados deseados. La Ordenatriz destaca que el uso frecuente de estos programas puede llevar a la acumulación de detergente y suciedad en las prendas, lo que eventualmente las desgasta y deja un mal olor.

Consecuencias de usar ciclos cortos inapropiadamente:

Prendas mal lavadas: Los ciclos cortos no permiten el tiempo suficiente para que el detergente actúe eficazmente en manchas difíciles. Acumulación de residuos: El uso de ciclos rápidos puede dejar restos de detergente y suavizante en la ropa. Desgaste de las fibras: La fricción continua en ciclos cortos puede acelerar el desgaste de la ropa, haciéndola perder su color y textura original.

¿Cómo seleccionar el ciclo adecuado?

La Ordenatriz recomienda adaptar el ciclo de lavado a las necesidades específicas de cada carga. Las prendas ligeramente sucias o que solo necesitan refrescarse pueden lavarse en ciclos cortos, pero la ropa con manchas, la ropa interior y las toallas necesitan programas más largos que les permitan una limpieza profunda.

Errores frecuentes comunes al poner la lavadora. / SD

No mantener la lavadora limpia

El tercer error que La Ordenatriz considera crucial es no limpiar adecuadamente la lavadora. Aunque este electrodoméstico está en contacto constante con agua y detergente, no es autolimpiante. Con el tiempo, se pueden acumular restos de detergente, suavizante, pelusa e incluso moho en el tambor, las gomas y el filtro, lo que afecta negativamente tanto al rendimiento del aparato como a la limpieza de nuestra ropa. ¿Por qué es importante mantener la lavadora limpia? Si no limpiamos regularmente la lavadora, los residuos se acumulan y pueden generar malos olores y afectar la efectividad de los lavados. Además, una lavadora sucia es un caldo de cultivo para bacterias y moho, que pueden transferirse a la ropa, especialmente en ciclos de agua fría. También puede haber problemas de drenaje si los filtros no se revisan periódicamente.

Consecuencias de una lavadora sucia:

Malos olores: El moho y los residuos generan olores desagradables que pueden impregnarse en la ropa. Rendimiento ineficaz: Los restos de detergente o suavizante pueden impedir que la lavadora funcione de manera eficiente. Mayor riesgo de averías: La acumulación de residuos puede obstruir los filtros y dañar el sistema de drenaje.

¿Cómo limpiar correctamente la lavadora?

La Ordenatriz recomienda realizar una limpieza mensual de la lavadora. Esto incluye limpiar el tambor con un ciclo de lavado a alta temperatura, usar productos específicos para la limpieza de lavadoras, y revisar las gomas y el filtro para eliminar cualquier residuo.