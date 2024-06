Estos son los tres trucos esenciales para evitar contratiempos en los hoteles. Primero: Si las cortinas no quedan bien cerradas por la noche y no quieres que la luz te despierte al amanecer, coge dos perchas con pinzas del armario y junta las cortinas en la parte superior y media. Segundo: si no has traído bolsas para la ropa sucia y no vas a hacer uso del servicio de lavandería, comprueba si en los cajones hay bolsas para los clientes que sí lo utilizan transporten su ropa. Y tercero: Si te preocupa olvidar algo en la caja fuerte de tu habitación, guarda dentro de ella uno de los zapatos que tienes planeado llevar en la vuelta a casa, así no podrás salir sin abrirla.