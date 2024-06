El truco del desayuno en los hoteles: así te pueden salir gratis

Cuando se trata de viajar, uno de los gastos más importantes suele ser el alojamiento. Dentro de esta categoría, el coste de las comidas, especialmente el desayuno, puede incrementar considerablemente el presupuesto de un viaje. Sin embargo, hay estrategias que puedes emplear para obtener el desayuno gratis en los hoteles. Estos trucos van desde la reserva con tiempo hasta aprovechar programas de fidelidad o ser un cliente habitual.

¿Desayuno incluido sí o no? Esa es la cuestión. En algunas ocasiones, cuando el viajero efectúa una reserva hotelera se le plantea la duda de si merece la pena pagar por el desayuno buffet del hotel o si le sale más a cuenta tomar algo en la cafetería. Lo que mucha gente no sabe es que existe un truco con el que el desayuno del hotel te puede salir completamente gratis. Toma nota para tu próxima reserva y prueba suerte. Es cierto que este tip no es infalible, pero, en general, suele funcionar en muchos alojamientos. Reservar con anticipación, aprovechar los programas de fidelidad y convertirse en un cliente habitual son tácticas efectivas para disfrutar de este beneficio sin costo adicional.

Redacción SD

Reserva con tiempo

Una de las estrategias más efectivas para asegurarte el desayuno gratuito en un hotel es reservar con anticipación. Muchos hoteles ofrecen promociones y paquetes especiales que incluyen el desayuno gratuito si reservas tu estancia con varios meses de antelación. Esto no solo te permite asegurar una mejor tarifa por la habitación, sino también disfrutar de beneficios adicionales como el desayuno incluido.

Beneficios de reservar con anticipación

Mejores tarifas: Reservar con tiempo te permite acceder a tarifas más económicas. Desayuno gratuito: Muchos hoteles tienen ofertas especiales que incluyen desayuno si se reserva con antelación. Opciones de habitación: Al reservar con anticipación, tienes más opciones para elegir la habitación que mejor se ajuste a tus necesidades.

No hay mayor placer que el de un buen desayuno de hotel cuando estás de vacaciones: ¡Consigue el tuyo gratis! / SD

¿Cómo desayunar gratis?

A la hora de hacer una reserva hotelera, toca decidir el régimen de comidas que te interesa. Desde SA (solo alojamiento) hasta TI (todo incluido) hay una amplia variedad de opciones. Algunos establecimientos, para atraer clientes, incluyen la opción de ‘desayuno gratis’ por el simple hecho de reservar una habitación. En ese caso, estás de enhorabuena, ya que no tendrás que hacer nada para disfrutar del buffet a primera hora de la mañana.

Cuando se viaja en familia y se contratan habitaciones familiares o hay menores en el ‘pack’, algunos establecimientos ofrecen el desayuno de los menores gratis. En este caso, los peques han tenido suerte, ya que, a los adultos, sí les tocará pagar su parte. Si no has tenido esa suerte y quieres desayunar en el hotel se puede contratar como un servicio extra, pero debes saber que en ocasiones no compensa pagar el precio del desayuno, ya que en España (al menos en nuestro día a día) no solemos tomar desayunos copiosos.

No hay un truco infalible para que desayunes gratis en el hotel, pero es cierto que, si pruebas con este tip, te lleves una sorpresa. Normalmente las grandes cadenas hoteleras cuentan con programas de fidelización para sus clientes. Por ejemplo, la red de Paradores cuenta con la tarjeta ‘Amigos de Paradores’, que te permite acceder a numerosas ofertas, descuentos y promociones.