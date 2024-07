Hoteles Servigroup nos da las claves para reservar a última hora tus vacaciones de verano

Un año más, el verano ha llegado casi sin darnos cuenta. Los niños ya están de vacaciones y quien más o quien menos está pensando en su próxima escapada veraniega con el mar como destino, pues no podría ser de otra manera. Pero es cierto que muchos todavía no han decidido el lugar al que viajar en las próximas semanas y Hoteles Servigroup nos da las claves para que este verano sea inolvidable y no te equivoques escogiendo.

Alejandro Benito, director de publicidad y comunicación del grupo, destaca que “todavía podemos encontrar buenas ofertas para disfrutar de una semana en playas como las de Mojácar, en Almería, u Oropesa del Mar, en Castellón, aprovechando los descuentos por reserva anticipada que ofrecemos en nuestra página web”. Y es que Hoteles Servigroup pone al servicio del cliente magníficas instalaciones en las que disfrutar de gastronomía, alojamiento y servicios complementarios como piscinas o centros wellness a precios competitivos. “Todos nuestros hoteles tienen algo especial que los hace diferentes entre sí. Algunos están dirigidos expresamente a familias con animación infantil para que tanto padres como hijos puedan disfrutar y descansar, y otros están enfocados a adultos con espacios más relajados en los que desconectar”, añade Benito.

Habitaciones con vistas al mar en el Hotel Montíboli / SD

A continuación, hemos seleccionado para ti tres propuestas dependiendo del tipo de viajero que seas:

De los que viajan en familia para reír y descansar: Hotel Marina Mar (Mojácar)

El Hotel Marina Mar **** se encuentra rodeado de un campo de golf a cinco minutos caminando de la mejor playa de Mojácar, Marina de la Torre, y justo detrás del también magnífico Hotel Marina Playa ****, situado en primera línea.

Ambos establecimientos son ideales para viajar en familia con inmensas áreas de piscinas en un entorno de vegetación y con el pueblo blanco de Mojácar, uno de los más bonitos de España, como telón de fondo, sobre la sierra. En Marina Mar encontrarás animación infantil para que tus niños disfruten de una amplia variedad de actividades según su edad; desde juegos deportivos y de ingenio para adolescentes hasta la esperada visita de Delfi, su mascota, para los más pequeños. Mientras tanto, podrás desconectar y mimarte en su centro wellness.

Hotel Marina Mar / SD

De los que quieren calma y disfrutar de la tranquilidad del mar: Hotel Koral Beach (Oropesa del Mar)

El Hotel Koral Beach ****, situado frente al mar en Oropesa del Mar, Castellón, fue la última incorporación de la cadena hotelera y ofrece unas instalaciones completamente renovadas y cuidadas al detalle para hacer las delicias de los viajeros más exigentes. Entre las novedades de esta temporada, el hotel estrena su centro wellness con jacuzzi, sauna y un fantástico gimnasio. Además, el Hotel Koral Beach ofrece una excelente gastronomía y un bar de copas situado frente al mar y que al atardecer se llena de vida. ¡Una fantástica elección para parejas!

Hotel Koral Beach / SD

De los que buscan celebrar una ocasión especial en un auténtico paraíso: Hotel Montíboli (Villajoyosa)

El Hotel Montíboli es la joya de la corona de Hoteles Servigroup. Un cinco estrellas enclavado en uno de los rincones más bellos de Villajoyosa (Alicante) con acceso directo a dos calas de postal, piscinas al borde del acantilado y un SPA situado frente al mar bajo un cielo de palmeras. Sin duda, se trata de un verdadero paraíso que durante años han visitado celebridades de todo el mundo y que ahora nos ofrece la oportunidad de recibirnos para celebrar una escapada romántica u ocasión especial. Mención aparte merece su gastronomía, la mejor cocina de autor firmada por el chef Jean Marc Sanz que reinventa la riquísima tradición culinaria de Villajoyosa aportando su toque personal.

Hotel Montíboli / SD

¡Y muchos más! Peñíscola, Alcocéber, Oropesa del Mar y Benicasim, en la Costa de Azahar (Castellón), Benidorm, Villajoyosa y Orihuela en la Costa Blanca (Alicante), La Manga del Mar Menor (Murcia) y Mojácar, en Almería, componen el catálogo de destinos turísticos en los que Hoteles Servigroup cuenta con establecimientos, mayoritariamente situados en primera línea de la playa. Sin duda, cualquiera de ellos es tentador para una escapada vacacional en esta temporada en la que estamos inmersos y con ganas de bañador y tumbona.

Consigue en Hoteles Servigroup la mejor oferta visitando su página web e infórmate en el 965 85 59 00 para convertir este verano en ¡El verano de tu vida!