¿Sabías que hay un rinconcito de Tailandia en España?

Más cerca de lo que crees puedes disfrutar de un pedazito de Tailandia en España. Si eres amante de Tailandia, este viaje te interesa. Ubicado en la provincia de València, el Salto de Chella es una joya escondida que muchos consideran un pequeño pedazo de Tailandia en España. Con su impresionante cascada, exuberante vegetación y tranquilas piscinas naturales, este destino es perfecto para aquellos que buscan un escape natural sin tener que viajar al sudeste asiático.

El Salto de Chella es uno de los emblemas de esta localidad valenciana, situada en La Canal de Navarrés. Se trata de un paraje en el que podemos encontrar una impresionante cascada de agua de 25 metros de altura como protagonista, la cual, ha modelado a su alrededor un paisaje de gran riqueza vegetal. El río Sellent llega a Chella y deja a su paso este salto que bien merece una visita, dada su espectacularidad. Llegar hasta él es muy sencillo: inicia la ruta desde el Parque de la Fuente de Chella y sigue el sendero. Ir y volver te costará ¡menos de una hora! La senda te invita a seguir hasta el fondo del río a través de los restos de lo que fue una gran fábrica de luz. Si avanzas encontrarás la 'Cueva que llueve', unas antiguas naves que ahora están repletas de vegetación. Llega hasta la poza y date un chapuzón en plena naturaleza, es una experiencia de lo más refrescante.

Impresionante cascada de agua de 25 metros de altura / SD

Desde el lecho del río Sellent no dudes en levantar la vista y observar la fascinante cascada: es la más alta de toda la comarca. Visita también la zona conocida como el 'Paraíso', un humedal con su propio microclima y mucha vegetación. ¿Te quedas con ganas de más? También es buena idea asomarse al Mirador de El Salto de Chella y disfrutar de las impresionantes vistas al entorno. En definitiva, planea una excursión a Chella y descubre todos sus recovecos para aprovechar cada minuto. No hace falta coger un avión y viajar hasta Tailandia para disfrutar de un paraje excepcional. El Salto de Chella a menudo se compara con los paisajes exóticos de Tailandia, y no es difícil ver por qué. Aunque no es tan extenso ni conocido como las cascadas tailandesas, tiene un encanto único que lo hace especial.

Al igual que las cascadas de Tailandia, el Salto de Chella está rodeado de una exuberante vegetación y ofrece un ambiente tropical. Sin embargo, la flora y fauna son distintas debido a las diferencias climáticas y geográficas. Mientras que Tailandia presenta una biodiversidad más rica debido a su clima tropical, Chella ofrece un paisaje mediterráneo con su propia belleza singular.

Una de las principales ventajas del Salto de Chella es su accesibilidad. A diferencia de muchas cascadas en Tailandia que requieren largos viajes y caminatas intensas, el Salto de Chella es fácilmente accesible en coche y no requiere una caminata extensa para llegar.

Las cascadas tailandesas, como las de Erawan y Sai Yok, suelen estar abarrotadas de turistas, especialmente en la temporada alta. En contraste, el Salto de Chella es menos conocido y, por lo tanto, menos concurrido, ofreciendo una experiencia más tranquila y relajada. Además, viajar a Tailandia puede ser costoso debido a los vuelos internacionales y otros gastos de viaje. Visitar el Salto de Chella es una alternativa económica para aquellos que desean disfrutar de un entorno natural similar sin gastar mucho dinero.

Cómo llegar al Salto de Chella

El Salto de Chella se encuentra en el municipio de Chella, en la comarca de La Canal de Navarrés en la Comunitat Valenciana. Para llegar al Salto de Chella desde València, sigue estos pasos: