La desconocida escapada en la Comunitat Valenciana

No hay estación perfecta para disfrutar de la tranquilidad y la belleza de los paisajes que la Comunitat Valenciana tiene para ofrecer. Si estás buscando una escapada desconocida, llena de naturaleza, historia y aventura, te proponemos una ruta única que recorre los encantadores pueblos de Bocairent, Alcoy y Banyeres de Mariola, además de increíbles rutas naturales como la Ruta de los Molinos de Agua, el Pou Clar, el Nacimiento del Río Vinalopó, y las espectaculares cascadas como la Cascada El Molinar. Además, no puedes perderte las fascinantes cuevas como las Cuevas de Bolumini y la Cueva de les Finestres. Una escapada desconocida que no te puedes perder por sus diferentes encantos.

Bocairent: Un viaje al pasado en plena naturaleza

El pueblo de Bocairent, ubicado en la comarca de la Vall d’Albaida, es uno de los secretos mejor guardados de la Comunitat Valenciana. Este encantador municipio te transportará a otra época con su casco histórico de origen árabe, lleno de calles empedradas y casas que parecen colgar de la montaña. En otoño, la atmósfera mágica de Bocairent cobra aún más vida, rodeado por un paisaje montañoso cubierto de tonos ocres, marrones y dorados. La Plaza de Toros de Bocairent es una de las atracciones más singulares, ya que está excavada directamente en la roca, lo que la convierte en una de las más antiguas de España. Tampoco puedes perderte el Barrio Medieval de Bocairent, un laberinto de calles estrechas y empinadas que te invitan a perderte y descubrir sus secretos.

La Ruta Mágica de Bocairent y Les Covetes dels Moros. / SD

Si eres amante del senderismo, el Parque Natural de la Sierra de Mariola está a solo un paso, ofreciéndote rutas espectaculares como la que te lleva a las Covetes dels Moros, un conjunto de cuevas excavadas en la roca que servían como refugios y graneros en tiempos antiguos. Estas cuevas te ofrecen una experiencia única con vistas impresionantes de la zona.

Alcoy: La ciudad de los puentes y naturaleza

A tan solo unos kilómetros de Bocairent, se encuentra la ciudad de Alcoy, conocida como la "ciudad de los puentes" por sus impresionantes infraestructuras que cruzan los profundos barrancos que rodean la ciudad. Alcoy es un lugar ideal para combinar historia, cultura y naturaleza. Entre sus principales atractivos se encuentran el Puente de San Jorge, el Barranco del Sinc, y la Plaza de España, con su impresionante Iglesia de Santa María.

En otoño, Alcoy es especialmente atractivo por sus alrededores naturales. No puedes dejar de hacer la Ruta de los Molinos de Agua, un fascinante recorrido que te llevará a través de antiguos molinos harineros situados en la ribera del Río Serpis. Este sendero es ideal para una caminata tranquila mientras disfrutas del frescor del otoño y las vistas panorámicas de la Sierra de Mariola.

Además, el Parque Natural de la Font Roja es otro lugar imprescindible si visitas Alcoy. Este parque es uno de los mejor conservados de la Comunitat Valenciana, con una abundante flora y fauna autóctona. En otoño, los colores rojizos y dorados de los árboles crean un espectáculo visual que te enamorará.

Banyeres de Mariola: Entre castillos y cascadas

Otro destino que no puede faltar en tu escapada de otoño es Banyeres de Mariola, un pueblo con un impresionante patrimonio natural e histórico. Este municipio es famoso por su Castillo de Banyeres, situado en lo alto de una colina con vistas espectaculares de la Sierra de Mariola y el valle del Vinalopó. Este castillo medieval, construido entre los siglos XII y XIII, es un símbolo de la historia de la región.

Uno de los tesoros naturales más impresionantes de Banyeres de Mariola es el Nacimiento del Río Vinalopó, que ofrece un hermoso entorno para hacer senderismo y disfrutar de la tranquilidad del otoño. Este río serpentea a través de montañas, bosques y campos, creando paisajes de ensueño que son perfectos para los amantes de la naturaleza.

Si lo que buscas es refrescarte en aguas cristalinas, te recomendamos visitar el Pou Clar, un paraje natural con varias pozas de agua turquesa. Aunque el agua suele estar fría en otoño, es un lugar ideal para los más aventureros que se atrevan a darse un chapuzón o simplemente disfrutar de un picnic en un entorno natural incomparable.

Rutas y cascadas: Descubre la Cascada El Molinar

Las cascadas siempre aportan un toque mágico a cualquier ruta de senderismo, y en la Comunitat Valenciana no faltan impresionantes saltos de agua. La Cascada El Molinar, ubicada en el término de Alcoy, es una de las más impresionantes de la región. Esta cascada, de aguas claras y rodeada de vegetación, es el lugar perfecto para desconectar del estrés diario y conectar con la naturaleza.

La ruta hacia la cascada es apta para todos los niveles, lo que la convierte en una opción ideal para una escapada en familia o con amigos. En otoño, las hojas caídas de los árboles y el murmullo del agua crean un ambiente relajante, perfecto para los que buscan serenidad en plena naturaleza.

Cuevas fascinantes: Las Cuevas de Bolumini y la Cueva de les Finestres

Si quieres explorar lugares más misteriosos, no puedes perderte las Cuevas de Bolumini. Situadas cerca de Banyeres de Mariola, estas cuevas son un importante yacimiento arqueológico con restos de la Edad de Bronce. Además de su valor histórico, las cuevas ofrecen un entorno espectacular, con vistas a las montañas circundantes y una atmósfera única.

Otra parada obligatoria es la Cueva de les Finestres, también conocidas como las "ventanas de la montaña". Estas cuevas excavadas en la roca tienen pequeñas aperturas que parecen ventanas, ofreciendo una vista panorámica impresionante del paisaje. Son perfectas para los aventureros que disfrutan de la combinación de historia y naturaleza en un solo lugar.