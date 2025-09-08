La cueva más espectacular del Mediterráneo: Un rincón mágico para los amantes del snorkel

La Comunitat Valenciana es conocida por sus playas de aguas cristalinas y su rica biodiversidad marina. Entre sus numerosos tesoros naturales, destaca la Cueva de los Arcos, un lugar fascinante para los entusiastas del snorkel y la aventura. Situada en la Costa Blanca, este rincón mágico ofrece una experiencia única bajo el agua que no querrás perderte. La Cueva de los Arcos se encuentra en la Cala del Moraig, en el municipio de Benitatxell, en la provincia de Alicante. Esta cueva es parte del espectacular paisaje costero del litoral valenciano, caracterizado por sus impresionantes acantilados, calas escondidas y aguas de un azul turquesa inigualable.

A la derecha de la Cala del Moraig , se encuentra la Cueva de los Arcos, una cueva que está considerada como uno de los mejores ejemplos de drenaje de un sistema kárstico, que ha pasado de condiciones continentales o litorales a submarinas. Esta cavidad kárstica, desarrollada inicialmente en condiciones subaéreas, fue inundada durante el último ascenso del nivel del mar (hace aproximadamente 6.000 años). La acción erosiva del oleaje y la disolución del agua marina sobre las rocas calizas ha dado lugar a la imagen actual de esta singular cueva. Actualmente, es un icono emblemático en el litoral valenciano, ya que desde su interior en los días de mar en calma se puede observar la entrada de luz por dos grandes arcos y un agujero superior.

Se trata de una zona muy conocida y fotografiada, sobre todo a los que les gusta la práctica del snorkel, y en la que se recomienda extrema precaución para no resbalarse en las rocas mojadas por el agua del mar. También se recomienda no acceder a esta sala cuando la mar está algo brava, dado que un golpe de ola puede haceros golpear contra una roca.

Qué ver en la Cueva de los Arcos

La Cueva de los Arcos es un paraíso para los amantes del snorkel gracias a su impresionante geología y biodiversidad marina. Debe su nombre a las majestuosas formaciones de arcos de roca que la caracterizan. Estos arcos naturales crean un paisaje submarino espectacular, donde la luz del sol se filtra a través de las aberturas, iluminando las aguas con tonos mágicos de azul y verde. Estas formaciones rocosas ofrecen refugio a una gran variedad de vida marina, lo que hace que cada inmersión sea una nueva aventura.

Las aguas de la Cueva de los Arcos están llenas de vida. Aquí podrás observar una amplia gama de especies marinas, desde pequeños peces de colores hasta impresionantes bancos de peces más grandes. Entre las especies más comunes se encuentran las doradas, lubinas, y sargos. También es posible ver pulpos y estrellas de mar escondiéndose entre las rocas. La claridad del agua en esta zona permite una visibilidad excelente, ideal para el snorkel. Los principiantes pueden quedarse cerca de la entrada de la cueva, donde la profundidad es menor y la corriente es suave. Los más experimentados pueden aventurarse más adentro, explorando los rincones y recovecos que esta cueva ofrece.

Cala Moraig, entre Moraira y Xàbia, en el término municipial de Poble Nou de Benitatxell. / SD

La Cala del Moraig, un gran tesoro en Benitatxell

La Cala del Moraig se encuentra entre Moraira y Xàbia, en el término municipial de Poble Nou de Benitatxell. Se trata de una playa de unos 300 metros de longitud, formada por grava y con unas aguas cristalinas que te invitan a sumergirte desde el minuto uno. Esta es la cala principal de Benitatxell y está enclavada en un paraje excepcional, rodeado de acantilados y vegetación. Escondida detrás del macizo del Puig Llorença, el acceso a la Cala del Moraig no puede realizarse con vehículo. Hay una zona de aparcamiento junto al inicio de la carretera de bajada a la cala; el último tramo hasta llegar se tiene que hacer a pie.

A pesar de ser una cala relativamente pequeña y apartada, tiene multitud de servicios para ofrecer una experiencia perfecta a los visitantes. Tiene acceso para discapacitados y sillas anfibias para que se puedan bañar; socorristas, salvamento, servicio de enfermería y limpieza diaria para que la playa esté en las mejores condiciones.